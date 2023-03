Calciomercato Juventus, oltre 100 milioni sull’unghia: Vlahovic-Chelsea, la svolta

Svolta decisiva per Dusan Vlahovic: la big ha nel mirino il bomber della Juventus ma ha già pronto un altro piano da 100 milioni

La Juventus deve fronteggiare le tante offerte che potranno arrivare in estate per Dusan Vlahovic, soprattutto dalla Premier League.

In Inghilterra due club su tutti sono molto orientati verso l’acquisto del centravanti serbo: si tratta di Manchester United e Arsenal. Anche il Chelsea, però, nonostante gli arrivi a gennaio di Joao Felix e Mudryk, ha bisogno di un centravanti di ruolo che possa colmare l’investimento fallito per Romelu Lukaku. I ‘Blues’ erano partiti con un nuovo progetto che prevedeva il belga al centro dell’attacco ma ‘Big Rom’ non ha soddisfatto le attese. Quest’anno la squadra di Graham Potter sta giocando senza un centravanti di ruolo ma in vista della prossima stagione vorrebbe tornare ad averlo e Dusan Vlahovic è un’opzione concreta. L’ex Fiorentina sta vivendo una stagione turbolenta, condizionata da alcuni problemi fisici che hanno limitato notevolmente non solo la sua stagione con la Juventus ma anche il Mondiale in Qatar con la Serbia. Nelle ultime settimane Vlahovic sta provando a ritrovare continuità e il gol su rigore in Europa League contro il Friburgo rappresenta una bella iniezione di fiducia.

Juventus, il Chelsea molla Vlahovic e vira su Osimhen

Il Chelsea sta valutando Dusan Vlahovic come possibile obiettivo per la prossima stagione ma potrebbe virare su un altro big della Serie A.

Il giocatore in questione è Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, il Chelsea sarebbe addirittura pronto a sborsare una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di sterline per portare l’attuale bomber del Napoli a Londra. Il centravanti nigeriano sta letteralmente dominando la Serie A, dove ha collezionato 21 gol e 4 assist in 23 presenze. In totale sono 25 i gol stagionali considerando anche le 4 reti in Champions League. Un’annata magica in cui sta trascinando il Napoli di Spalletti alla vittoria dello Scudetto, in coppia con il fenomeno georgiano, Kvaratskhelia. Osimhen è legato al Napoli ancora fino a giugno 2025 e sembra ormai una cosa sola con i colori azzurri. Aurelio De Laurentiis dovrà fronteggiare le tante richieste per lui e per il georgiano e difficilmente riuscirà a trattenerli entrambi dopo una stagione del genere. Osimhen era stato molto vicino al trasferimento al Manchester United durante l’ultima sessione estiva di mercato ma adesso il Chelsea avrebbe intenzione di scavalcare tutti con 100 milioni di sterline. La pista Dusan Vlahovic per il momento si sarebbe raffreddata, almeno per i ‘Blues’.