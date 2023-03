“Opzione privilegiata”: il dopo Allegri ha già un nome

Il campionato di serie A ha vissuto un weekend di sosta ma di Juventus si parla molto in chiave calciomercato futuro.

Molti calciatori bianconeri in questa fase sono impegnati con le rispettive nazionali e al loro rientro saranno attesi da tanti impegni molto delicati. La Juve infatti punta almeno al quarto posto in campionato ma soprattutto a vincere un trofeo tra Europa League e Coppa Italia.

Alla fine della stagione si faranno le valutazioni definitive sui giocatori attualmente in rosa e si prenderanno delle divisioni importanti riguardo la strategia da seguire nel mercato della prossima sessione estiva. Non ci sono dubbi però sul fatto che i dirigenti già in questo periodo devono iniziare a pianificare i colpi da mettere a segno. Gli obiettivi saranno stati già appuntati sul taccuino ma non sarà semplice raggiungerli, visto che la concorrenza – specie sui parametri zero – si fa sempre più agguerrita settimana dopo settimana.

Juventus, Venerato: “I bianconeri opzione privilegiata di Conte”

Attenzione poi alla questione panchina, perché si continua a parlare del futuro di Allegri. Legato da un lungo contratto con i bianconeri, ma si vocifera che in estate possano esserci dei cambiamenti. Con il nome di Antonio Conte che continua a rimanere molto caldo.

Il tecnico pugliese adesso è libero sul mercato dopo aver risolto il suo contratto con il Tottenham. Come ha spiegato il giornalista Ciro Venerato a ‘La Domenica Sportiva’ “escluso il Napoli tutti i club italiani di punta potrebbero essere interessati a Conte. Bisognerà capire se accetterà eventualmente uno di questi progetti, visto che è un allenatore che ha sempre chiesto squadre e investimenti importanti. Cosa che ora nessun club può garantire. Una cosa però è certo, ovvero che la Juve e Allegri dovessero separarsi, i bianconeri sarebbero l’opzione privilegiata di Conte, anche per un fatto di cuore. E potrebbe rinunciare a qualche milione di euro”.