Juventus, operazione chirurgica post Inter: comunicato ufficiale

È ormai trascorsa più d’una settimana. Ma l’eco delle polemiche sul presunto fallo di mano di Adrien Rabiot nella sfida contro l’Inter fatica a placarsi. Un episodio controverso, di difficile lettura anche per le stesse telecamere del Var, che alla fine ha deciso di assecondare l’arbitro Chiffi convalidando la rete – poi decisiva – del bianconero Kostic.

Ironia della sorte, una settimana dopo un caso simile si è verificato in un altro Inter-Juventus, ma stavolta nell’ambito del campionato femminile. Sabato scorso, nel match con le nerazzurre valevole per la Poule Scudetto, la Juventus di Joe Montemurro ha avuto la meglio 3-1, restando in scia alla Roma capolista. Il primo gol, tuttavia, ha fatto discutere. Al quindicesimo minuto di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla è carambolata sulla traversa. E, quasi in maniera accidentale, ha finito per “colpire” una giocatrice bianconera, Linda Sembrant, per la quale è stato un gioco da ragazzi farla rotolare nella porta dell’Inter. La svedese, come si è potuto appurare grazie alle telecamere – nel campionato femminile non c’è il Var – però tocca vistosamente con il braccio, non aderente al corpo. L’arbitro Scatena non se ne accorge ed indica il centro del campo.

Juventus, operata la Sembrant: rientro con la Fiorentina

Per la Sembrant quello con l’Inter è stato indubbiamente un match particolare. Nel corso del match la giocatrice scandinava ha avuto la peggio durante uno scontro di gioco, rimediando una frattura nasale.

Oggi la svedese si è dovuta sottoporre ad un intervento, ma dovrebbe essere a disposizione del tecnico Montemurro già nella prossima partita con la Fiorentina, in programma il 16 aprile dopo la sosta. “Questa mattina Linda Sembrant – si legge nel comunicato ufficiale pubblicato qualche minuto fa della società – in seguito a uno scontro rimediato durante la gara con l’Inter, è stata sottoposta a intervento di riduzione di frattura nasale presso l’Ospedale Civico di Chivasso dal dottor Tubino. L’intervento è perfettamente riuscito e la calciatrice nei prossimi giorni potrà iniziare l’iter riabilitativo“.