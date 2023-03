Juventus-Verona, triplo recupero ufficiale: sorriso al Max

La Juventus ritrova tre giocatori in gruppo in vista della ripresa del campionato: Massimiliano Allegri sorride in vista del Verona

La Juventus si prepara alla ripresa del campionato dove sabato primo aprile affronterà l’Hellas Verona all’Allianz Stadium alle 20:45.

I bianconeri sono reduci dalla vittoria in campionato contro l’Inter a San Siro che ha ulteriormente acceso l’entusiasmo della squadra di Allegri che già arrivava dal passaggio del turno in Europa League contro il Friburgo. In attesa della sentenza definitiva sui 15 punti di penalizzazione, i bianconeri puntano alla clamorosa rimonta e contro il Verona hanno una grande occasione per accorciare ulteriormente. Nella giornata di oggi la Juventus si è allenata alla Continassa per preparare la partita di domenica, in attesa del rientro di molti nazionali. Di seguito il report allenamento: “Inizia la settimana che porterà al ritorno in campo della Prima Squadra dopo la sosta per le Nazionali. Sabato si gioca all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Dopo alcuni giorni di riposo, oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa, insieme ad alcuni ragazzi dell’Under 19 e a Bremer, rientrato dagli impegni con la Seleçao brasiliana“.

Juventus: rientro in gruppo per Milik, Alex Sandro e Miretti

Nella giornata di oggi la Juventus ha svolto esercitazioni tecniche dedicate prettamente al possesso palla e alle conclusioni su azione, con conseguente rientro in fase difensiva.

La squadra di Allegri sta tornando al completo con il progressivo rientro dei nazionali, compresi quelli delle nazionali giovanili come Fagioli e Iling-Junior. Quest’ultimo reduce da una doppietta con l’Inghilterra U20 contro la Germania. Come sottolineato dal sito ufficiale della Juventus, nella giornata di oggi si sono rivisti in gruppo anche Fabio Miretti, Alex Sandro e Arkadiusz Milik. Tutti e tre erano reduci da problemi fisici, in particolare Milik e Miretti che mancano ormai da diverso tempo. Tutti e tre i giocatori hanno svolto l’intero allenamento col resto della squadra. Un ottimo segnale per Allegri in vista della partita col Verona e in generale in vista del rush finale di stagione dove la loro presenza sarà fondamentale.

Lavoro personalizzato, invece, per Leonardo Bonucci che prosegue il suo percorso di recupero. Il difensore bianconero non dovrebbe essere disponibile per la gara di campionato di sabato contro l’Hellas Verona. Nella giornata di domani la Juventus tornerà in campo alla Continassa per l’allenamento mattutino e si avranno nuove notizie sul recupero di Alex Sandro, Milik e Miretti.