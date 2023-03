Triplo accordo imminente, firmano tutte con la Juventus. Attesa a breve l’ufficialità, ecco cosa sta succedendo.

I cambiamenti vissuti in casa bianconera nel corso di queste stagioni sono stati certamente numerosi e hanno abbracciato una serie di aspetti che, più in generale, hanno restituito la consapevolezza delle modifiche e delle evoluzioni vissute in questo sport nel recente passato.

Basti pensare all’ingerenza e al supporto della tecnologia o allo sviluppo avuto a livello giovanile o femminile. Questo a Torino, così come in tanti altri club italiani e non solo. Proprio parallelamente alla nascita di polemiche e discussioni sullo stato di salute del nostro calcio nonché dell’evoluzione dei giovani in un Paese involuto non poco dopo la vittoria dell’Europeo, la Juventus ha dimostrato di voler puntare con veemenza sul settore giovanile.

La creazione della squadra B nonché l’entrata in squadra di elementi quali Miretti o Fagioli ben riflettono tale aspetto, destinato con ogni probabilità a diffondersi con ancora più importanza anche nel prossimo futuro.

Calciomercato Juventus, tanti rinnovi in arrivo tra le bianconere

Tra le note di colore, poi, anche il già citato riferimento alla squadra femminile, ben rispondente al fenomeno di diffusione del lato ‘rosa’ di uno sport che, a torto, è stato considerato prettamente maschile per troppo tempo.

La quasi saturazione dell’Olimpico per la Women Champions League e i sempre maggiori investimenti fatti in questo settore nel corso del recente passato, con consequenziali aperture anche al mondo delle televisioni e degli sponsor, non hanno certamente ignorato anche la Vecchia Signora. Anche la Juventus, infatti, sta puntando molto in quest’ambito, relativamente al quale arrivano importanti aggiornamenti da TuttoJuve.com.

Dopo gli accordi Rosucci e Nilden a sorpresa, anche Martina Lenzini rinnoverà secondo la si citata fonte il proprio contratto. La firma arriverà tra oggi e domani e legherà Lenzini alla Juventus fino al 2025 con ogni probabilità. Nel mese di aprile, poi, sono attese e previste le firme anche di Boattin e Caruso.