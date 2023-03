Bomber dall’Argentina, Juventus on fire: arriva il ‘nuovo’ Retegui

Questi ultimi giorni di marzo sono stati molto ricchi di voci riguardo il calciomercato futuro della Juventus. Che deve cambiare diverse pedine del suo organico.

La società bianconera deve iniziare per forza di cose a pensare al futuro. In estate infatti dovranno essere effettuati diversi movimenti, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Ovviamente in tutte le zone del campo. Senz’altro la dirigenza avrà già stilato una lista di determinati obiettivi.

Giovani e meno giovani sui quali puntare per la squadra del prossimo anno. La concorrenza però è molto agguerrita e se la Juventus vorrà riuscire a ingaggiare i giocatori prescelti dovrà muoversi con largo anticipo e con grande determinazione. Nel frattempo la formazione allenata da Massimiliano Allegri cercherà di dare il massimo per conquistare i traguardi stagionali. Ovvero trionfare in Coppa Italia e in Europa League o riuscire a conquistare un piazzamento utile in serie A per partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Juventus, dall’Argentina: “Bianconeri su Beltran”

Tornando ai possibili acquisti per l’estate, si sta facendo strada una voce che arriva direttamente dal Sudamerica e che vorrebbe la Juventus interessata ad un gioiello del calcio argentino, vale a dire Lucas Beltran. Si tratta di un attaccante molto promettente che milita con la maglia del River Plate.

La notizia si legge su “River Noticias” e parla di come la Juventus stia seguendo questo bomber che proprio oggi, 29 marzo, ha compiuto 22 anni. E potrebbe farsi avanti nel corso delle prossime settimane. Jonathan Riniti su “El Crack Deportivo Noticias” ha dichiarato: “Al River sono in allerta perché la Juventus vuole Beltran su consiglio di Roberto Mancini, che lo segue per la nazionale italiana. Jorge Brito (presidente del club, ndr) potrebbe così ottenere un’altra cessione milionaria”. Tutto vero o solo un altro rumor del periodo?