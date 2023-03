Incubo Juventus, sussulto Reds: addio gratis

Novità di calciomercato per quanto riguarda la Juventus. Ennesima beffa in arrivo per la società bianconera, svelati tutti i dettagli.

Arrivano dall’Inghilterra nuove indiscrezioni in merito al mercato dei bianconeri. La Vecchia Signora è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I dirigenti, a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League, sono alla ricerca di profili giovani e di qualità capaci di far fare un salto di qualità alla Juventus. L’idea di puntare sugli Under 25 non è tramontana. Ecco perché la società ha messo nel mirino un talento francese.

Il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2023. Non rinnoverà ed è per questo che rappresenta un grande colpo a costo zero. I sue 23 anni rappresentano una garanzia per la Juventus che è pronta a scommettere su di lui per il futuro. Il problema è che la folta concorrenza rischia di far saltare l’affare.

In Italia, per esempio, era forte l’interesse da parte di Inter e Roma che erano pronte a puntare si di lui per la prossima stagione. Una concorrenza agguerrita anche da parte dei club di Premier League. Ecco le ultime novità sul futuro del giocatore con la Juventus che si prepara all’ennesima beffa di calciomercato.

Ultime calciomercato Juventus, svolta in difesa: lo stanno prendendo

C’è un po’ di rimpianto per come andrà a finire questa trattativa. Il difensore era in cima alla lista della dirigenza della Juventus che aveva pensato a lui per rinforzare il reparto.

I continui problemi fisici di Bonucci e le prestazioni altalenanti di Gatti e Rugani, hanno spinto i dirigenti bianconeri a puntare su altri giocatori in difesa. Ecco perché il nome del centrale difensivo dell’Eintracht Francoforte N’Dicka era sulla lista della dirigenza bianconera. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, nelle ultime ore il Liverpool ha superato la concorrenza della Juventus e sarebbe pronto a chiudere la trattativa per l’arrivo in Premier League del centrale difensivo di proprietà dell’Eintracht Francoforte Ndicka. A riportare la notizia è The Mirror che svela anche i dettagli del presunto accordo con il 23enne francese, che è considerato da Klopp il futuro titolare della difesa dei Reds. Il nome del giocatore era finito anche nel mirino della Roma, che è alla ricerca di un altro difensore visti i problemi a rinnovare il contratto di Smalling. Anche la Juventus era intenzionata a puntare sul calciatore, visto che i bianconeri in quella posizione hanno dei problemi considerando i continui acciacchi fisici di Bonucci.