Il ritorno di Morata alla Juventus: si conoscono già le cifre

Calciomercato Juventus, c’è ancora la pista aperta che potrebbe portare in bianconero di nuovo Morata: si conoscono già le cifre

Il valzer degli attaccanti è partito e forse potrebbe coinvolgere anche, e di nuovo, Alvaro Morata. Dell’attuale centravanti dell’Atletico Madrid si è parlato molto spesso in questi giorni, soprattutto per quello che sembra un reale interesse del Milan.

Un interesse che però non sembra essere corrisposto da Alvaro, che preferirebbe, qualora ci fosse la possibilità e almeno stando a quelle che sono le informazioni riportate da Todofichajes.com, un ritorno sì in Serie A, ma con la maglia della Juventus. Qualora si concretizzare questa cosa sarebbe il terzo ritorno a Torino dello spagnolo che, non stiamo qui nemmeno a discutere, ha lasciato degli ottimi ricordi ai tifosi bianconeri che lo riabbraccerebbero volentieri.

Calciomercato Juventus, le cifre per Morata

Tenendo presente che l’anno prossimo la Juventus qualche innesto in avanti lo dovrà fare, perché non si conosce né il futuro di Vlahovic e nemmeno quello di Kean, allora il profilo di Morata è da tenere senza dubbio sotto la lente d’ingrandimento.

Anche perché non si parla di cifre astronomiche, anzi: la sensazione – svela calciomercato.it – è che davanti ad un’offerta di 15 milioni di euro l’affare potrebbe andare realmente in porto. In tutto questo valzer ci rientra anche Milik ovviamente, che per 7 milioni di euro potrebbe essere riscattato dal Marsiglia e che la Juve, a quanto pare e anche per via di quelle che sono state fino ad oggi le prestazioni del giocatore, al netto degli infortuni, vorrebbe trattenere. Insomma, si parte con le manovri, le grandi manovre, senza dimenticare comunque che al momento il primo pensiero purtroppo è rivolto ai procedimenti sportivi e non che la società dovrà affrontare nel corso delle prossime settimane.