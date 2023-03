Juventus, Chiesa ritorna al centro del villaggio: sciolto l’ultimo dubbio

Sabato sera la serie A vedrà la Juventus scendere in campo per il primo match del nuovo mese che la vedrà opposta al Verona.

Inizia un vero e proprio tour de force per una squadra che vuole arrivare in fondo nelle tre competizioni nelle quali è in corsa. Vincere l’Europa League e la Coppa Italia è un obiettivo importante, lo è anche conquistare il quarto posto in campionato che garantirebbe un posto nella prossima Champions.

Un traguardo che sembrava essere impossibile fino a qualche settimana fa, vista la pesante penalizzazione subita di 15 punti. Ma davanti le altre hanno rallentato e la Juve si è avvicinata molto alla quarta piazza. Senza dimenticare poi che la società attende l’esito del ricorso presentato. In ogni caso il Verona è un ostacolo insidioso, visto che gli scaligeri annaspano nelle zone basse della graduatoria.

Juventus, Chiesa si è allenato parzialmente in gruppo

Ci sono ovviamente ancora tanti punti interrogativi nella formazione che Allegri manderà in campo. Andranno valutate le condizioni di tutti i giocatori che sono stati protagonisti con le nazionali e gestire al meglio le energie. I bianconeri però potrebbero recuperare una pedina molto importante.

Filtra fiducia su #Chiesa: oggi si è allenato parzialmente con i compagni, va spedito verso la convocazione con il Verona. #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) March 30, 2023

Come ha spiegato il giornalista Giovanni Albanese su Twitter, “Filtra fiducia su Chiesa. Oggi si è allenato parzialmente con i compagni, va spedito verso la convocazione con il Verona“. L’esterno offensivo è uno degli uomini chiave di questa Juventus e la sua presenza è molto importante. Vedremo poi quali saranno le scelte del tecnico, di sicuro non si prenderà alcun rischio riguardo il suo utilizzo. Considerando anche le altre partite che attendono i bianconeri in questo bollente finale di stagione.