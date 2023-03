Calciomercato Juventus, addio Milan: incontro con Allegri galeotto

Calciomercato Juventus, nei scorsi giorni è stato avvistato a Torino. E c’è chi giura che abbia incontrato il tecnico bianconero.

Non sarebbe corretto parlare di sostituzione. Federico Cherubini non andrà via: sarà semplicemente ricollocato, infatti, e investito di un nuovo ruolo che sia più congeniale alle sue caratteristiche. Ecco perché la società bianconera è in cerca di un nuovo direttore sportivo che rafforzi l’organico in vista del prossimo anno.

Se ne parla da tanto, ma i tempi evidentemente non erano ancora maturi. Adesso è il momento ideale, invece, per aggiungere un uomo mercato alla struttura che si occupi, principalmente, di mettere insieme una rosa competitiva e di tutto rispetto. Ci sono diversi papabili. Alcuni di essi sono stati addirittura avvistati a Torino, ma c’è un nome che più di altri circola con insistenza negli ambienti bianconeri. Quello, cioè, di Fredreric Massara, che sarebbe in cima alla lista dei desideri della Juventus. Al momento è di supporto al Milan e ha tutte le caratteristiche di cui la Signora è in cerca. Il suo profilo è perfettamente compatibile con il progetto. E, cosa di non poco conto, è “sponsorizzato” da Allegri in persona. I due sono molto affiatati, avendo giocato insieme nel Pescara, motivo per il quale il tecnico livornese potrebbe spingere proprio in questa direzione. Durante la settimana scorsa, come scrive la Gazzetta dello Sport, è stato avvistato all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, contatti con Massara per il dopo-Cherubini

Ufficialmente, stando a quanto riferito dai rossoneri, era a Torino per una visita medica. Eppure c’è chi giura di averlo visto nei pressi di casa Allegri. Per parlare, molto probabilmente, di un suo possibile futuro in bianconero.

Al di là di questo incontro, tanto galeotto quanto sospetto, Massara piace molto anche a Francesco Calvo, che lo ha conosciuto alla Roma. I presupposti per ingaggiarlo dunque ci sono; resta solo da capire, a questo punto, se lui possa essere interessato al progetto juventino o meno. Il suo contratto con il Milan scadrà nel 2024 ed è probabile che i rossoneri facciano di tutto per trattenerlo. La differenza potrebbe farla l’offerta economica: i bianconeri parrebbero intenzionati a mettere sul piatto un milione tondo. Sarà sufficiente?