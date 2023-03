Sciolte le riserve: ha accettato la corte della Juventus

Calciomercato Juventus, adesso il calciatore sembra deciso, sono state sciolte le ultime riserve prima della firma.

Il calciatore, adesso, sembra pronto ad avanzare la propria scelta “definitiva”. Secondo il noto quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, ora, la situazione sembra più chiara e sarebbero state sciolte le ultime riserve prima della decisione finale.

Un colpo che farebbe decisamente comodo ad Allegri per rinforzare la propria rosa e prepararsi al meglio la nuova stagione. Allegri, si legge proprio dall’indiscrezione, accoglierebbe il nuovo potenziale acquisto con molta gioia date le sue caratteristiche e lo stesso avrebbe aperto in maniera definitiva alla pista bianconera.

Frattesi, c’è voglia di Juventus: colpo sempre più possibile

Le qualità dell’ex Roma sono ben note già a tutti, soprattutto nel campionato italiano. Il giovane italiano è un centrocampista completo e già uno dei più stimati da Mancini nella sua nazionale maggiore. Un giocatore che, secondo le sue caratteristiche, sarebbe rinforzo ideale per mister Massimiliano Allegri.

Adesso la pista bianconera sembra sempre più possibile e lo stesso, come sottolineato anche dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, avrebbe valutato attentamente le proprie offerte e quella della Juventus potrebbe essere la più convincete anche se, effettivamente, non c’è ancora stata. Certamente, Frattesi non è un nome nuovo in ottica mercato. Già in passato il calciatore italiano era nel cosiddetto taccuino del direttore sportivo Cherubini ma mai come quest’anno l’operazione è possibile. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi con il buon auspicio di una chiusura già per l’estate e la possibilità di avere alla Juventus un rinforzo importante.