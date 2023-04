Manovra stipendi, penalizzazione Juventus: tempi e modalità della nuova (possibile) mazzata

La Juventus deve dare in questo finale di stagione per tagliare più traguardi possibili, visto che è ancora in cosa su tre fronti.

Coppa Italia, Europa League e campionato. Due trofei e un obiettivo da portare a casa, quel quarto posto che vorrebbe dire garantirsi un posto nella prossima Champions. Iniziano le settimane più bollenti della stagione e la formazione di Massimiliano Allegri non vuole affatto farsi trovare impreparata.

Specie in serie A la situazione sembrava essersi definitivamente complicata dopo la penalizzazione di ben 15 punti in classifica arrivata per il “caso plusvalenze”. Una mazzata non da poco. Ma Vlahovic e compagni si sono concentrati sul campo e stanno recuperando terreno sulle rivali. Una missione che adesso non è più impossibile.

Juventus, le contestazioni sulla manovra stipendi non dovrebbero coinvolgere i giocatori

Cresce nel frattempo l’attesa per l’esito del ricorso che la Juventus ha presentato contro la penalizzazione, un esito che dovrebbe arrivare attorno al 19 aprile. Che, se favorevole, ribalterebbe la classifica della squadra di Allegri e la proietterebbe di nuovo verso l’alto.

Manovra stipendi #Juventus, secondo quanto filtra le contestazioni della Procura #Figc terranno fuori i calciatori, non avendone riscontrato il dolo, e saranno differenti rispetto al primo processo. La conseguenza è che, in caso di penalizzazioni, si sommeranno e non saranno… pic.twitter.com/DTcWR6jAAI — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 1, 2023

Ma la Juventus è coinvolta anche in altre inchieste, una di questa riguarda la “manovra stipendi”. Come si legge sul Corriere della Sera, secondo le ultime indiscrezioni la Procura pare intenzionata a tenere fuori dalla vicenda i calciatori, non avendone riscontrato il dolo. Le contestazioni saranno diverse dal primo processo e, si spiega, la conseguenza è che in caso di penalizzazioni quest’ultime si sommeranno e non saranno assorbite dalla prima sentenza della Corte sulle plusvalenze. Possibile dunque una stangata che potrebbe davvero compromettere il futuro della Juve.