Calciomercato Juventus, asta per il colpo a zero: si fa avanti il City

Con la sosta ormai alle spalle per la Juventus è arrivato il momento di concentrarsi su questo intenso mese di aprile che attende i bianconeri.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri ieri sera ha giocato e vinto contro il Verona in serie A. Una partita che era da vincere per continuare nella scalata verso la quarta posizione della graduatoria, quella che assicura un posto nella prossima Champions League.

Il mese di aprile sarà fitto di impegni per una Juventus che vuole continuare ad estraniarsi dalle vicende extracampo e vuole dare il massimo sul terreno di gioco per centrare gli obiettivi che si è prefissata. Non sono mancate in questi giorni le voci di calciomercato che riguardano la formazione bianconera. Ogni valutazione finale sarà fatta quando la stagione sarà ovviamente conclusa. Nel frattempo la dirigenza deve iniziare a pensare a quei giocatori da portare a Torino. Per far sì che la Juve rimanga una formazione competitiva sia in Italia che in Europa.

Juventus, su N’Dicka adesso c’è anche il Manchester City

La Juventus ormai da tempo ha ben chiara una strategia di mercato e guarda ai futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Che come ogni estate da qualche anno a questa parte offre delle occasioni golose delle quali approfittare.

Un nome che ormai circola da tempo come possibile rinforzo per la squadra di Allegri è quello di N’Dicka, poderoso centrale dell’Eintracht Francoforte. I tedeschi hanno già trovato il suo sostituto, consapevoli che andrà via a giugno a parametro zero. Per lui è pronta a scatenarsi una vera e propria asta. Come si legge su “Hard Tackle” adesso anche il Manchester City si è aggiunto alle squadre che stanno cercando di ingaggiare il difensore. In Premier lo cerca anche il Liverpool.