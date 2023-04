Oltre 60 milioni di euro: Kim-Juventus, l’intreccio serve un cioccolatino ad Allegri

La big è pronta a sborsare più di 60 milioni per Kim Min-jae: l’intreccio spiana la strada alla Juventus per il colpo a parametro zero

Il prossimo mercato estivo potrebbe vedere protagonisti tanti difensori e gli intrecci sicuramente non mancheranno.

La Juventus ha bisogno di intervenire proprio nel reparto difensivo per ringiovanire la retroguardia. Bonucci non riesce più a garantire una continuità importante, soprattutto a livello fisico, Rugani e Gatti non hanno quello spessore per poter fare la differenza anche a livello internazionale e giocatori come Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza a fine stagione. Di conseguenza la Juve ha necessità di intervenire in quella zona e uno dei primi nomi per la prossima stagione è Evan N’Dicka, in scadenza a giugno con l’Eintracht Francoforte. Il difensore francese potrebbe intrecciarsi con un big italiano. Stiamo parlando di Kim Min-jae, colonna portante del Napoli e della nazionale coreana. Il classe ’96 è arrivato in estate al Napoli per sostituire Koulibaly e, nonostante le tante pressioni, ha preso il comando della difesa con una personalità sbalorditiva. Attualmente è uno dei migliori difensori della Serie A e sta contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello scudetto della squadra di Spalletti. Kim è già finito nelle grazie delle big europee.

Juventus, Liverpool e United mollano N’Dicka e vanno su Kim

Soprattutto in Premier League hanno messo nel mirino Kim. Il pupillo di Spalletti piace particolarmente al Liverpool di Klopp che vuole rinforzare il reparto difensivo per garantire un partner di livello a Van Dijk.

Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, i ‘Reds’ sarebbero addirittura disposti a sborsare più di 60 milioni di euro per arrivare al difensore del Napoli. Il Liverpool, però, deve fare i conti con la concorrenza di Manchester United e Paris Saint-Germain che non vogliono stare a guardare. Strappare un big a De Laurentiis, però, non è mai semplice. Il Napoli è convinto di poter trattenere Kim offrendogli un rinnovo a ottime condizioni, così come intende fare con Kvaratskhelia. Certamente, però, le tante richieste da squadre così prestigiose potrebbero far tentennare il centrale sudcoreano. La situazione di Kim interessa molto la Juventus, in quanto, Manchester United e Liverpool potrebbero mollare la pista N’Dicka per fiondarsi a capofitto sul centrale azzurro. Di conseguenza per i bianconeri si spianerebbe la strada per il colpo a parametro zero tanto cercato.