Calciomercato Juventus, Rabiot-Psg: “Cavallo pazzo” svela tutto

Calciomercato Juventus, Rabiot ha rilasciato un’intervista in Francia dove ha parlato del suo futuro. Il centrocampista ha svelato tutto

In casa bianconera quello di Rabiot è uno dei rinnovi più importanti. Il francese, legato da un contratto fino alla fine della stagione, non ha ancora deciso che cosa fare. Di certo, però, c’è una cosa: gli occhi delle big d’Europa sono su di lui.

Non solo per la possibilità di muoversi a parametro zero, ma soprattutto, c’è da aggiungerlo, per le sue prestazioni che quest’anno sono cresciute a livello esponenziale. Un giocatore completo, uno di quelli in grado di fare la differenza. Una cosa, questa, che per Allegri non è di certo nuova. Il tecnico livornese, quando lo ha avuto a disposizione, ha sempre mandato in campo il giocatore nonostante qualcuno storcesse il muso. Non dobbiamo dimenticare che Rabiot per molto tempo ha fatto penare i tifosi della Juventus con delle prestazioni sicuramente al di sotto di tutte le aspettative.

Calciomercato Juventus, Rabiot svela tutto

Già qualche tempo fa, quando era in ritiro con la nazionale francese, Rabito ha parlato del suo futuro. Aprendo anche alla possibilità di un rinnovo.

Nell’ultimo periodo le voci lo vedono sotto la lente d’ingrandimento del Psg, che vorrebber rivederlo in Francia. A Telefoot, il centrocampista, ha svelato tutto: “Per tornare al PSG, sinceramente non c’è niente di speciale. Sento molti rumori. So che interessa a molte persone. Lo ripeto ancora una volta, sono concentrato su questa fine di stagione con la Juventus e poi vedremo nelle prossime settimane cosa succede”. Insomma, Adrien conferma in tutto e per tutto quello che ha detto qualche tempo fa e, inoltre, non chiude alla possibilità di un rinnovo con la società bianconera. Chiaro che, per uno come lui, tutto dipenda da come si concluderà questa stagione e da come andranno a finire i processi. In caso di notizie positive, allora, le cose si potrebbero davvero aggiustare.