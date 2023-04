Calciomercato Juventus, riscatto UFFICIALE: ceduto a titolo definitivo

Calciomercato Juventus, nel comunicato il club spiega che si sono verificate le condizioni per il riscatto obbligatorio.

Non sono pochi gli interrogativi sul prossimo calciomercato della Juventus. Anzi, ogni giorno che passa diventano sempre di più. Purtroppo i bianconeri sono impossibilitati a programmare come vorrebbero la prossima stagione, in quanto non si sa ancora se Vlahovic e compagni giocheranno in Champions League.

Partecipare o meno alla coppa dalla grandi orecchie farà inevitabilmente tutta la differenza del mondo. Senza gli introiti della competizione internazionale più importante è assai probabile che la Signora non potrà fare un mercato ambizioso, rinforzando a dovere la rosa oggi a disposizione di Massimiliano Allegri. Nel caso in cui i bianconeri non dovessero arrivare tra le prime quattro – oppure non vincere l’Europa League – si vedranno costretti a finanziare il mercato con le cessioni. Tra queste dovrebbe esserci sicuramente quella di Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, arrivato al suo ultimo anno di contratto, verrebbe rinnovato esclusivamente se la Juventus dovesse giocare la Champions il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Hajdari riscattato dal Lugano

Si parla spesso anche di una possibile cessione di Dusan Vlahovic, seguito con interesse dai più grandi club d’Europa. Se dovesse arrivare un’offerta monstre, da oltre 80 milioni di euro, la Juventus potrebbe sedersi al tavolo e ragionare.

Intanto arriva la notizia del riscatto a titolo definitivo da parte del Lugano di Albian Hajdari, difensore classe 2003 che nel 2020 i bianconeri prelevarono nel Basilea permettendogli di mettersi in mostra nella Juventus Next Gen. Il giovane svizzero di origine kosovara oggi è tornato a giocare in patria. E con un comunicato il Lugano spiega che si sono verificate le condizioni per l’obbligo di riscatto. “La direzione è lieta di comunicare il riscatto a titolo definitivo di Albian Hajdari – si legge – al verificarsi delle condizioni per l’obbligo di riscatto stabilite al momento del suo passaggio in bianconero in prestito dalla Juventus Next Gen. L’accordo con l’FC Lugano è valido fino al 30 giugno 2027″.