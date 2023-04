Via Szczesny, la Juventus pesca in Premier: il nuovo portiere è un campionissimo

La Juventus libera Szczesny e valuta l’occasione a zero dalla Premier League: nuovo big per Allegri?

Sono tanti i big in scadenza a fine stagione che potranno diventare grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo.

Evan N’Dicka saluterà l’Eintracht Francoforte a fine stagione, così come Roberto Firmino il Liverpool. In bilico la situazione di Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica che, però, sta provando a convincere lo spagnolo a rimanere. Anche nella nostra Serie A non mancano casi del genere. Da Adrien Rabiot a Juan Cuadrado. Molti potrebbero seguire lo stesso iter di Skriniar che lascerà l’Inter a parametro zero e ha già firmato col Paris Saint-Germain. Anche tra i portieri ci sono molte situazioni di questo tipo. La Juventus è alla ricerca di un nuovo numero 1, considerando il contratto di Szczesny in scadenza a giugno 2024. Il portiere polacco è un perno della squadra di Allegri ma a breve compirà 33 anni e i bianconeri vogliono proiettarsi al futuro, investendo su un portiere giovane. La Juventus, però, non esclude un’eventuale soluzione a parametro zero, lasciando da parte anche l’età anagrafica. L’occasione che potrebbe presentarsi arriva dalla Premier League.

Juventus, via Szczesny: occasione De Gea dalla Premier, c’è anche la Roma

Il Manchester United non ha ancora trovato l’accordo con Davi De Gea che terminerà il suo contratto a giugno 2023.

Il portiere spagnolo ha rifiutato una proposta che riteneva inferiore alle sue qualità e al momento il rapporto con i ‘Red Devils’ non è dei migliori. Come riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, la Serie A è un’ipotesi plausibile per De Gea e anche la Roma sta valutando l’ipotesi di ingaggiare il nativo di Madrid. L’estremo difensore spagnolo ha già diverse proposte e tra queste c’è anche quella del Paris Saint-Germain. La Juventus, però, sta valutando concretamente la possibilità, se pur l’età di De Gea sia pressoché la stessa di Szczesny. I bianconeri, però, incasserebbero una discreta cifra dalla cessione del polacco e potrebbero piazzare il colpo a parametro zero, portando a termine un’operazione di grande valore. De Gea veste la maglia dello United ormai da 12 stagioni e ha voglia di cambiare aria.

Avendo già militato anche in Liga, con la maglia dell’Atletico Madrid, De Gea potrebbe essere stuzzicato dall’idea di approdare in Serie A. La Roma, però, non è più così convinta di continuare con Rui Patricio e un portiere con uno status come quello di De Gea potrebbe far molto comodo a José Mourinho.