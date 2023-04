Juventus fuori dalla Champions: l’intelligenza artificiale si mette di traverso

Tanti impegni sul campo in questo mese di aprile per una Juventus che non vuole smettere di correre e di far sognare i propri tifosi.

Domani sera la formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà di scena contro l’Inter nella prima semifinale di Coppa Italia. Un trofeo al quale i bianconeri tengono molto e che sperano di poter alzare al cielo. Quella contro nerazzurri sarà una sfida ad alta tensione.

In questa fase finale della stagione la Juventus si trova impegnata su più fronti e mister Allegri dovrà essere bravo nel trovare il giusto equilibrio nell’utilizzo dei suoi campioni. Per adesso la squadra ha dimostrato di essere molto concentrata sulle gare da affrontare, tralasciando tutto ciò che riguarda faccende lontane dal terreno di gioco. Ci sarà tempo per affrontare invece tutte le dinamiche di mercato, molte delle quali riprenderanno anche dall’esito finale di questa stagione. Quel che è certo è che la rosa è destinata a subire diversi cambiamenti.

Juventus fuori dalla prossima Champions: lo dice l’intelligenza artificiale

Tornando al calcio giocato, in campionato l’undici di Allegri sta davvero dando il massimo per poter lottare per il quarto posto. La penalizzazione di 15 punti sta influendo tantissimo sulla classifica. Il gap con chi sta davanti è stato ridotto, ma per il momento non basta.

E non arrivano però buone notizie per la Juventus, stando almeno alle previsioni fatte – come si legge su calciomercato.it –

dal sito specializzato ‘Opta Analyst’. Che utilizzando l’intelligenza artificiale ha fatto una previsione in base al calendario delle ultime dieci giornate di Serie A. Con la classifica finale che vedrebbe i bianconeri fuori dalla zona Champions League anche in virtù della penalizzazione subita. Insieme al Napoli tra le prime quattro ci sarebbero Milan, Lazio e Atalanta. Con Inter e Roma che dunque rimarrebbero fuori. Il campo darà delle risposte diverse? E’ quel che i tifosi si augurano.