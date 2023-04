‘Chiudono’ l’esperienza di Vlahovic alla Juventus: “Per il bene di tutti”

Altra prestazione fallimentare di Dusan Vlahovic: attacchi social per il centravanti serbo

Anche ieri Juventus-Inter si è concluso con una baraonda e un pessimo spot per il calcio italiano.

Il rigore concesso all’Inter nei minuti di recupero, con il conseguente rigore trasformato da Romelu Lukaku, ha scaturito un parapiglia generale, partito dall’esultanza polemica del centravanti belga contro i tifosi bianconeri. La situazione è sfuggita di mano, trasformandosi in una mischia furiosa che ha visto protagonisti anche Cuadrado e Handanovic, entrambi espulsi a fine gara, così come Lukaku dopo il gol. L’Inter si schiera a favore del belga per i presunti cori razzisti ricevuti dalla curva juventina. Di certo è che le sanzioni di ieri potrebbero non essere le ultime e questo potrebbe danneggiare ulteriormente anche la semifinale di ritorno a San Siro. Tornando al campo la Juventus aveva quasi portato a casa la vittoria ma certamente non fornendo una prestazione entusiasmante. Uno di quelli che sicuramente non è spiccato è Dusan Vlahovic.

Juventus, attacchi social a Vlahovic

Il centravanti serbo sembra ancora molto indietro in termini di condizione e anche qualitativamente non è apparso brillante.

Anche ieri ha fatto fatica contro i difensori dell’Inter, più o meno lo stesso copione visto anche poche settimane fa in campionato a San Siro. Non solo fatica a trovare il gol ma sembra quasi un corpo estraneo alla squadra. Un lontano parente del giocatore che aveva incantato la Serie A l’anno scorso con la Fiorentina e nei primi mesi a Torino. Se pur la pubalgia stia influendo molto nella sua resa in questa stagione. Al termine della gara di ieri non sono mancati i commenti social nei confronti di Vlahovic, alcuni molto pesanti dove esortano la società a venderlo. Eccone alcuni.

L’esperienza di Dusan Vlahovic alla Juventus si è chiusa ancora prima che iniziasse. Per me, è arrivato alla Juventus con le valigie in mano.

Ma non perché non era nei suoi piani di rimanere, ma perché era ovvio che sarebbe finita così. “Siamo” un tritacarne di talento. https://t.co/rEi9cxmtiy — Idirinho ironside (@idirinho_93) April 5, 2023

Molti riconducono le prestazioni insufficienti di Vlahovic al gioco di Massimiliano Allegri, considerato non adatto a esaltare le qualità del centravanti serbo. Nei commenti, infatti, sottolineano come sia incompatibile la presenza di Vlahovic e Allegri nella prossima stagione.

Allegri lo conosciamo, ci allena da tanti anni. Per quale motivo dovrebbe cambiare proprio adesso il suo approccio alla fase offensiva? Io non sono per partito preso contro Max, ma o mandi via lui e tieni Vlahović oppure vendi Dušan finché ha mercato. — Lazar Perović 🇷🇸 (@iamlazarperovic) April 5, 2023

comincio ha pensare che ci hanno fatto il pacco.#vlahovic — babuns29 (@babuns29) April 5, 2023

Per il bene della società, della squadra, di Vlahovic e anche nostro sarebbe meglio salutarsi al termine di questa stagione. https://t.co/TaLJqgyRxr — AndreaIvy38 (@andrea_ivy14) April 5, 2023