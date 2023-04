La Juventus la chiude qui: “Provvedimento interno”

Si sta parlando molto della partita d’andata valida come semifinale di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter di ieri sera.

Risultato finale di 1-1 che tiene i giochi aperti in vista del ritorno, ma a far discutere sono stati i minuti finali e quanto accaduto nell’immediato post gara, con la rissa tra Handanovic e Cuadrado che ha portato all’espulsione dei due calciatori.

“Una partita dal risultato giusto e con un fallo di mano nettissimo da parte di Bremer, che ha commesso un’ingenuità importante come ha detto Danilo ai miei microfoni, era meglio non andarci su quella palla, perché poi di testa non ci arrivi e finisci con il prenderla con il braccio, se non l’avesse fatta sfilare la partita sarebbe finita così. Comunque ci sono state due palle gol importanti a testa, alla fine il pareggio può essere un risultato giusto” ha detto il giornalista Gianni Balzarini ai microfoni di TVPLAY_CMIT.

Juventus, Balzarini: “Cuadrado-Handanovic? Immagini chiare”

Come dicevamo però sui social si sta discutendo molto dell’episodio finale che ha visto coinvolti Cuadrado e Handanovic. Giusto il rosso per entrambi, che salteranno sicuramente la gara di ritorno. Su quanto accaduto allo Stadium Gianni Balzarini non sembra avere dubbi.

“Le immagini sono abbastanza chiare, è lui che sferra un pugno ad Handanovic; quindi, accanto alla squalifica penso che ci sarà un provvedimento interno da parte della Juventus, poi se lo vorranno rendere pubblico è un qualcosa che compete alla Juve. Poco prima di sferrare quel pugno ad Handanovic sembrava stessero discutendo in modo sostenuto ma senza presupposti per una reazione di questo tipo. Poi quanto si siano detti non lo sapremo mai” ha concluso il giornalista.