Juventus sbattuta fuori: l’UEFA non perdona

Juventus sbattuta fuori, secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina l’Uefa non perdonerà nulla ai bianconeri

Ceferin non perdona. E punta decisamente a sbattere fuori la Juventus da tutto. O almeno queste sarebbero le intenzioni del presidente della UEFA anticipate questa mattina da La Gazzetta dello Sport in edicola. Una situazione che mette a rischio la partecipazione alle prossime coppe europee.

Sarebbero tre i motivi che spingerebbero a questo. Ma uno è quello principale che non coinvolge solamente la società del presidente Ferrero ma anche quelle che hanno deciso, ancora oggi, di stare dentro quel progetto chiamato Superlega che sembrava morto ma che forse, così per stare in tema di settimana Santa, potrebbe resuscitare.

Juventus sbattuta fuori, la decisione di Ceferin

“Nyon spera di recuperare almeno la Juventus del nuovo management ma fin qui non ci sono stati segnali. Dopo l’intervista di Agnelli delle scorse settimane qualcuno dalla Juve ha chiamato la Uefa per dissociarsi in maniera privata, senza che però seguisse l’attesa dissociazione pubblica”. Questo scrive il quotidiano rosa.

Insomma, oltre la Juventus in poche parole rischiano anche il Barcellona e il Real Madrid. I catalani sono nel mezzo della polemica anche per altre questioni, che Ceferin ha sottolineato durante quell’intervista lasciata nelle scorse settimane. Insomma, la Juve rischia e anche grosso. Notizie negative che non si fermano come spiegato prima, visto che anche tra la società del presidente Ferrero e l’ex presidente Andrea Agnelli ci sarebbero delle frizioni per via di quello che potrebbe essere un patteggiamento.