Lazio-Juventus, Sarri può sorridere: ne ritrova un altro

Lazio-Juventus, l’ex tecnico bianconero proverà ad evitare quella che sarebbe la terza sconfitta stagionale con la squadra di Allegri.

La partita più interessante della ventinovesima giornata è sicuramente quella dell’Olimpico. Di fronte, se non ci fosse la penalizzazione di mezzo, si ritrovano la terza e la seconda forza del torneo: Lazio e Juventus. Sì, perché sul campo i bianconeri hanno totalizzato più punti dei biancocelesti, che in ogni caso stanno facendo un ottimo campionato.

Maurizio Sarri, pur deludendo nelle competizioni europee – la Lazio è uscita sia dall’Europa League che dalla Conference League – in patria continua ad accumulare vittorie su vittorie e dopo quella nel derby capitolino con la Roma nell’ultima giornata prima della sosta, domenica scorsa è tornato con i tre punti in tasca anche dalla trasferta di Monza (0-2) consolidando il secondo posto davanti alle due milanesi che significherebbe qualificazione alla Champions League. Ora l’esame Juventus, squadra con cui l’ex allenatore bianconero in questa stagione ha già rimediato due sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Gli uomini di Massimiliano Allegri ebbero la meglio nel match di novembre, prima della lunga pausa per i Mondiali, schiacciando i biancocelesti con un netto 3-0. Meno roboante invece la vittoria in coppa, decisa da un colpo di testa di Bremer lo scorso febbraio.

Lazio-Juventus, torna a disposizione anche Gila

Oggi doppia seduta per Immobile e compagni, intenti a preparare il big match di sabato sera. Il tecnico toscano non avrà grossi problemi di formazione: l’ultimo a recuperare è stato il difensore Gila, che dopo i fastidi al piede destro sarà tra i convocati.

Sulle fasce agiranno Marusic, in vantaggio su Lazzari, e Hysaj, mentre al centro della retroguardia prenderanno posto Romagnoli e Casale. A centrocampo sono certi di una maglia da titolare Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in regia invece Cataldi dovrà vedersela con Vecino. Davanti Immobile dovrebbe tornare dal 1′ dopo essere partito dalla panchina in Brianza. Ai lati del cannoniere biancoceleste ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni, con Pedro pronto a subentrare a gara in corso.