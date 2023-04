L’Arsenal cala il tris, utopia Juventus: il padre vola in Inghilterra per chiudere

Calciomercato Juventus, Arsenal scatenato e adesso sogna un altro grande colpo che fa gola anche ai bianconeri.

In casa Arsenal si pensa in grande, c’è un sogno concreto che potrebbe diventare presto realtà. Si parla di un profilo che adesso i ‘Gunners’ seguono con grande interesse.

Come si legge, infatti, da ‘ tyc sports’, adesso, la squadra del nord di Londra vuole mettere le mani su un profilo che era già entrato d’interesse comune ai bianconeri. Oltre a Dusan Vlahovic che potrebbe, proprio, finire in quel di Londra nella prossima stagione anche il centrocampista argentino, recentemente campione del mondo, è pronto per raggiungere Arteta.

Calciomercato Juventus, non solo Manchester e Liverpool: Arsenal pronta a chiudere per Mac Allister

Il mediano del Brighton, adesso, è diventato un obiettivo concreto della squadra inglese. Con la squadra di De Zerbi ha saputo mettersi in mostra ma adesso sarebbe pronto per diventare il prossimo grande colpo estivo dell’Arsenal ormai iscrittasi ufficialmente tra le nuove squadre importanti in Premier League, i Gunners rischiano seriamente di vincere il titolo in questa stagione.

Arteta, infatti, starebbe già sognando la squadra ideale. Dopo Vlahovic, che rimane obiettivo sempre concreto, l’Arsenal punta tutto su Mac Allister, giocatore che sembra avere il phisique du role per diventare un grande anche in realtà calcistiche di rilievo. Certamente, Manchester United, Liverpool e Juventus rimarrebbero a bocca asciutta in caso di riuscita della trattativa. Non ci resta che attendere un verdetto definitivo. I Gunners, si legge, starebbero già trattando con il papà agente per chiudere l’operazione.