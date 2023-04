Calciomercato Juventus, l’infortunio è solo un ricordo: firma alla francese

Calciomercato Juventus, il club non ha intenzione di privarsi del suo centrocampista a cuor leggero: il rinnovo è vicino.

È rimasto in campo 70 minuti per dimostrare che è ancora un elemento imprescindibile per la sua squadra, nonostante l’infortunio e il lungo stop. Ha saltato praticamente tutta la stagione ma rimane un importante punto di riferimento.

Il soggetto in questione è N’Golo Kanté, che martedì scorso è tornato ad essere titolare nel Chelsea dopo i problemi fisici e l’operazione che gli hanno impedito per diversi mesi di essere utile alla causa. Era dallo scorso agosto che il centrocampista francese non cominciava una partita dall’inizio. Da allora sono passati due allenatori sulla panchina dei Blues, mentre il club londinese è andato sempre più giù in classifica, allontanandosi dalle zone che contano. Oggi, dopo il pareggio a reti bianche con il Liverpool, il Chelsea è finito nella parte destra della graduatoria della Premier League e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. Tra le cause di questo tracollo c’è anche l’assenza prolungata del nazionale transalpino, che non ha potuto neanche disputare gli ultimi Mondiali.

Questa potrebbe essere la sua ultima stagione a Londra: il suo contratto infatti andrà in scadenza la prossima estate. È da mesi che si discute del rinnovo, ma ancora non è stato raggiunto un accordo tra il Chelsea e l’entourage del calciatore.

Chelsea are very happy with N’Golo Kanté attitude as he’s been excellent professional as always in the last complicated 8 months. Negotiations over new deal are underway 🔵 #CFC

Club want to develop talents but also need experience and leadership; Kanté is part of the project. pic.twitter.com/HSanMNOfVC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023