Calciomercato, il nuovo tecnico gela la Juve: “Per noi è fondamentale”

Calciomercato, le parole dell’allenatore fanno pensare ad un possibile cambio di programma: ora potrebbe rinnovare.

È tornato nelle vesti di traghettatore. Il suo compito sarà quello di tentare di “salvare” una stagione che è iniziata male e rischia di chiudersi nel peggiore dei modi. E cioè in maniera anonima, lontano dalle posizioni che contano.

Frank Lampard oggi è stato presentato come nuovo allenatore del Chelsea. Per lui si tratta ovviamente di un ritorno, visto che dei Blues è stato lo storico capitano. L’uomo-simbolo della gloriosa era Abramovich, che si è conclusa solamente un anno fa. Oggi c’è un proprietario diverso, il tycoon statunitense Todd Boehly, ma i dirigenti del club londinese hanno subito pensato a lui quando si è trattato di scegliere un tecnico che guidasse la squadra fino a fine stagione dopo l’esonero, inevitabile, di Graham Potter. Lampard è il terzo allenatore che quest’anno si siede sulla panchina del Chelsea, il quarto se consideriamo anche il brevissimo interregno dello spagnolo Bruno Saltor, rimasto in carica solamente per pochi giorni dopo la separazione dall’ex condottiero del Brighton.

Calciomercato, Lampard vuole rilanciare Mount

Lampard, reduce dalla fallimentare esperienza al timone dell’Everton – fu esonerato lo scorso gennaio dal club di Liverpool – ha già allenato il Chelsea dal 2019 al 2021.

La prima stagione fu senz’altro positiva. L’ex centrocampista della nazionale inglese lanciò diversi prodotti del vivaio, tra cui l’attuale attaccante della Roma Tammy Abraham oppure Mason Mount, che ancora oggi veste la maglia dei Blues. Il trequartista classe 1999 ora ritrova il suo mentore e spera i avere maggiore spazio. Più volte infatti aveva espresso nei mesi scorsi la volontà di cambiare squadra. In tante stanno manifestando interesse per lui, tra cui la Juventus. Il suo contratto scadrà nel 2024 ed il Chelsea potrebbe pensare di privarsene nella prossima estate, monetizzando qualcosa. E se con Lampard alla guida le cose cambiassero? Intanto oggi il tecnico ha subito avuto parole al miele per uno dei suoi “pupilli”, dicendo che rimane un giocatore fondamentale per il club.