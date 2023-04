Contatto fisico con l’arbitro ed espressioni ingiuriose: Juventus-Inter, cosa non vi hanno fatto vedere

Juventus-Inter, dal quotidiano ‘La Stampa’ si parla di un altro episodio avvenuto proprio nella travagliata partita di Coppa Italia.

La partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter è, ancora oggi, al centro delle polemiche. Al di là del risultato del pareggio che sancirà il passaggio in finale soltanto di una delle due realtà sportive nel ritorno a San Siro fa ancora parlare di sé più la ‘rissa’ finale avvenuta tra le due squadre che sembra aver coinvolto anche un dirigente sportivo.

Dal quotidiano nazionale ‘LaStampa’, si mette in luce un altro episodio che non è passato inosservato. Come riportato, infatti, dal quotidiano sportivo nazionale, al termine di Juventus – Inter: “Il dirigente nerazzurro Dario Baccin tentava di venire a contatto fisico con l’arbitro (trattenuto da altri tesserati) urlandogli insulti”.

Juventus-Inter, ancora al centro delle polemiche

Il quotidiano ‘La Stampa’ ha poi così concluso: “Solidarietà al direttore di gara, che sarà sicuramente espressa da tutti gli addetti ai lavori e dal mondo del calcio in generale”. In sostanza, secondo i fatti, le polemiche non sarebbero state dei soli giocatori coinvolti ma anche dei dirigenti sportivi. Attendiamo ulteriori novità in merito in attesa di scoprire cosa succederà nella sfida di ritorno che vedrà i bianconeri affrontare l’Inter proprio a San Siro per giocarsi una finale molto importante che vale la possibilità di vincere un torneo prestigioso come la Coppa Italia.