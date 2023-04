Esclusione eccellente in difesa: Lazio-Juventus, Allegri rimescola le carte

Esclusione eccellente in difesa, quella dell’Olimpico contro i biancocelesti è una gara cruciale per gli uomini di Allegri.

La Lazio sta vivendo un momento d’oro. Nelle ultime sei giornate ha conquistato 16 dei 18 punti in palio e c’è da scommettere che i biancocelesti domani sera faranno fuoco e fiamme pur di non interrompere questo filotto di vittorie.

A maggior ragione adesso che hanno la possibilità di vendicarsi di quel brutto 3-0 subito dalla Juventus all’andata, alla vigilia della lunga sosta del campionato dovuta all’impegno delle Nazionali ai Mondiali in Qatar. Gli uomini di Maurizio Sarri andranno a caccia nel match contro i bianconeri di tutte le conferme di cui sono attualmente in cerca. Quella che scenderà in campo all’Olimpico sarà dunque un’avversaria agguerrita e temeraria e la Juventus, ora più che mai, dovrà sfoderare le sue armi migliori, se vuole contrastarla e continuare la sua scalata in classifica. Peccato solo che in questa missione dovrà fare a meno di alcuni dei suoi pezzi grossi. A Roma non ci sarà lo stesso Massimiliano Allegri, tanto per cominciare, finito ko per via di una sindrome influenzale. La sua assenza, va da sé, potrebbe pesare sul clima e sulla prestazione stessa.

Esclusione eccellente in difesa, Danilo potrebbe rifiatare

Al timone ci sarà il suo vice, Marco Landucci, che si ritroverà a sostituire il tecnico livornese per la seconda volta in questa stagione. La prima era stata agli ottavi di finale della Coppa Italia, quando i bianconeri avevano affrontato il Monza.

La buona notizia è che Bonucci torna a disposizione della squadra, mentre non ci saranno Pogba, lo squalificato Kean e, notizia dell’ultima ora, neppure De Sciglio. Il difensore, che avrebbe dovuto far rifiatare Cuadrado, non scenderà in campo per via di un affaticamento muscolare. Prima che si infortunasse però era girata voce che a riposare, stavolta, potesse essere Danilo. Il problema last minute di De Sciglio ha perciò rimescolato le carte in tavola. Nel frattempo, in uno degli ultimi allenamenti è stato testato il trio composto da Gatti, Bremer ed Alex Sandro. Non resta che capire, ora, se si sia trattato di una prova fine a se stessa o funzionale al match pre-pasquale.