I grandi amori non finiscono, fanno giri immensi e ritornano: “Cancelo alla Juve”

I grandi amori non finiscono, l’indiscrezione clamorosa sul possibile ritorno del terzino portoghese in Serie A.

Non c’è spazio per l’improvvisazione, in questo momento. La tabella di marcia va seguita con estremo rigore e la Juventus, per fortuna, ha le idee molto chiare sul da farsi.

Le priorità sono state fissate già da tempo: tra Champions League, Europa League, Coppa Italia e campionato, non ci si può distrarre. Men che meno ora che il mercato inizia a profilarsi all’orizzonte e che la dirigenza è in fermento, attenta com’è ad individuare i profili ideali che possano permettere alla società bianconera di raggiungere gli obiettivi che si è prefissata. Tanto inciderà, sugli investimenti futuri, il cammino verso l’agognato piazzamento Champions. Qualora la Vecchia Signora dovesse centrare la qualificazione e assicurarsi gli introiti che ne derivano, potrebbe difatti permettersi acquisti di un certo livello. Uno in particolare, sempre a patto che le cose vadano per il verso giusto.

I grandi amori non finiscono, il Bayern Monaco non riscatterà Cancelo

I bianconeri, come riferisce Calciomercato.it, potrebbero cercare di riportare Joao Cancelo in Serie A, ma questa trattativa non dipende solo dall’offerta sul piatto e dalle intenzioni del difensore e centrocampista portoghese.

Il Bayern Monaco è sulle tracce di Jeremie Frimpong, esterno del Bayer Leverkusen che stuzzica anche il Manchester United. I bavaresi stanno insistendo parecchio in questa direzione, cosa che potrebbe essere sintomatica del fatto che abbiano già deciso di mettere alla porta il lusitano. Arrivato dal Manchester City a gennaio, potrebbe essere riscattato alla poco modica cifra di 70 milioni di euro. Soldi che i tedeschi non sembrerebbero avere intenzione di sborsare, ora come ora. Se il Bayern dovesse riuscire a mettere le mani su Frimpong, che piaceva pure ad Allegri, ecco che si aprirebbe uno spiraglio per riportare Cancelo a Torino. C’è un’altra condizione, però, in assenza della quale questo matrimonio non si potrà fare. Neanche i bianconeri potrebbero permettersi di spendere tanto, per cui il ritorno del portoghese in A presuppone un’apertura degli inglesi ad un altro prestito.