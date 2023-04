Incubo Vlahovic: fantasma in campo, esce per infortunio

Dusan Vlahovic non ha affatto entusiasmato: il serbo è uscito anzitempo per un problema fisico. Ecco la prima diagnosi.

Doveva essere la sua partita ed invece per l’ennesima volta in stagione Dusan Vlahovic ha deluso le attese. L’attaccante serbo, assolutamente impalpabile nel corso dei 63 minuti in cui è rimasto in campo, ha fatto fatica a ritagliarsi spazio importante per colpire. Alla fine l’ex bomber della Fiorentina ha girato soltanto una volta di testa, spedendo alto un buon pallone proveniente dalla corsia esterna.

Prosegue dunque il momento no di Vlahovic, che ha finito anzitempo la sua partita per un problema alla caviglia sinistra che sicuramente verrà valutato nel corso delle prossime ore. Al posto dell’attaccante serbo è entrato Milik, con Allegri che ha poi varato il 4-3-3 con l’ingresso in campo anche di Chiesa. Tornato in panchina, a Vlahovic è stato immediatamente applicato del ghiaccio. Non dovrebbe trattarsi di un problema rilevante per il bomber della Juventus, le cui condizioni verranno comunque valutate anche alla luce degli impegni in rapida successione che vedranno protagonisti i bianconeri.