Nerazzurro KO, cambio obbligato: allarme in vista della Juventus

Nerazzurro KO, il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena mezz’ora. Può saltare i bianconeri.

La Juventus si prepara a sostenere la prova Lazio, un esame da non pochi crediti. Ancora pochi minuti e i bianconeri scenderanno in campo allo stadio Olimpico contro la squadra di Maurizio Sarri, che hanno già battuto due volte in stagione.

Troveranno una squadra in grande spolvero: dopo essere usciti da tutte le coppe, Immobile e compagni hanno deciso di fare all-in sul campionato, con il chiaro obiettivo di tornare in Champions League. Gli uomini di Massimiliano Allegri invece potrebbero patire la stanchezza, accumulata dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia con l’Inter. Una gara che ha inevitabilmente privato i bianconeri di diverse energie. Dovrà essere bravo il tecnico livornese a dosarle nel big match che li vedrà opposti alla seconda forza del torneo. Per la Juve, intanto, si prospetta un nuovo tour de force, considerato che nella prossima settimana è attesa dal primo round con i portoghesi dello Sporting in Europa League.

Nerazzurro KO, brutto infortunio per Pasalic

Il margine d’errore è sempre più ridotto, per la Juventus, in questo caldissimo finale di stagione. Allegri non vuole lasciare punti per strada, soprattutto in campionato, dove i bianconeri sono chiamati ad una difficilissima rimonta.

In caso di successo nella sfida dell’Olimpico, intanto, la Signora fare un altro passo significativo verso il quarto posto. Un successo a Roma varrebbe doppio, se teniamo conto dei continui rallentamenti delle milanesi, ieri fermate da Empoli e Salernitana. Prima però c’è da riacciuffare l’Atalanta, che ha appena perso 2-0 in casa contro il Bologna. Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, anche per quanto riguarda l’infortunio del centrocampista Mario Pasalic, uscito dopo 25 minuti per un problema alla caviglia. Nelle prossime ore verranno effettuati gli esami, ma il rischio è quello di un lungo stop. Non è da escludere che il croato possa saltare anche la gara con la Juve, in programma il prossimo 7 maggio.