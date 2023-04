Fanno esplodere la bomba in diretta: “Problema della Juve con il sistema”

La Juventus ieri sera è uscita sconfitta dallo scontro diretto con la Lazio che ha complicato la rincorsa dei bianconeri verso la zona Champions.

Un ko che sta facendo parlare anche per alcune decisioni arbitrali, ma tant’è. I biancocelesti allenati dall’ex Maurizio Sarri hanno conquistato l’intera posta in palio e adesso per la Juve la strada verso la conquista del quarto posto rimane comunque in salita.

Non è bastato il gol di Rabiot, il cui rendimento stagionale è davvero super. Adesso la Juventus deve concentrarsi sui prossimi impegni, perchè questo mese di aprile sarà davvero molto bollente. La formazione di Allegri (che dovrebbe tornare in panchina dopo il forfait all’Olimpico per l’influenza) è attesa infatti giovedì prossimo dalla importante sfida d’andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Un’altra gara da seguire con grande attenzione.

Juventus, Mauro parla della squalifica della curva bianconera

In questi giorni però si è parlato molto anche di quanto avvenuto in Coppa Italia con l’Inter e sulla squalifica della curva juventina decisa dal giudice sportivo. Niente tifosi dunque sugli spalti, con ovvia delusione di chi avrebbe voluto vedere da vicino le gesta dei propri beniamini.

L’ex calciatore bianconero Massimo Mauro nel corso di “Pressing serie A” di ieri sera, parlando della questione, sembra avere le idee molto chiare sulla vicenda. “E’ chiaro che la Juventus ha un problema con il sistema calcio. Vengono perdonate le curve di Lazio e Roma e invece quella della Juventus viene punita. Io non capisco il perché. Sono d’accordo con l’indulgenza verso le curve di Roma e Lazio, ma perché si punisce la Juventus che in due ore ha trovato i colpevoli dei cori razzisti? Perché ha un problema col sistema calcio”.