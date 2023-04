Calciomercato Juventus, Arthur via con lo scambio: Allegri scaglia la prima freccia

Calciomercato Juventus, una freccia da quasi 40 milioni di euro per Allegri. Arthur decisivo per il rinforzo richiesto a gran voce.

Gli scenari di mercato sottintendono sempre importanti sorprese, destinate spesso ad essere generate anche dai tanti imprevisti che contraddistinguono la campagna acquisti del trimestre estivo e, più in generale, una fase dell’anno in cui dirigenze e società devono concretizzare importanti lavori volti a plasmare rosa e bilanci.

Molto dipende anche dagli obiettivi stagionali raggiunti e, di conseguenza, dal margine di manovra assicurato ad ogni singolo club in base a incassi e valutazioni finali, oltre che da incastri e ponderazioni che anche in casa Juventus, da giugno in poi, potrebbero permettere ad Allegri di abbracciare elementi che permettano di rinforzare lo scacchiere e, al contempo, allontanare chi non sia più funzionale alla causa.

Calciomercato Juventus, Arthur pedina di scambio in Liga: può arrivare mr.35 milioni

Diversi addii saranno certamente attualizzati, sia per monetizzare che per sfoltire una rosa attualmente non poco densa di giocatori in scadenza contrattuale che potrebbero salutare a costo zero dopo esperienze più e meno longeve e felici.

Da tale punto di vista, non sono da escludersi interessanti scenari con Arthur, centrocampista arrivato dal Barcellona due anni fa grazie all’interessante scambio con Pjanic ma mai in grado di rendere tanto quanto ci si aspettasse, pur palesando qualità e rendimento sufficienti.

Attualmente in prestito al Liverpool, non è riuscito a imporsi in Premier e il suo futuro sembra destinarlo, seppur momentaneamente, ad un ritorno in quel di Torino. Ciò non significa che tornerà a disposizione di Allegri. Plausibilmente, la società cercherà una soluzione che permetta di risolvere (si spera, definitivamente) anche tale questione.

Tutt’altro che remota, a questo punto, l’ipotesi di un inserimento nella trattativa con il Valencia per Gaya. Il terzino ha un contratto in scadenza nel 2027 ma in Spagna evidenziano come il giocatore abbia chiesto la cessione, infiammando nuovamente gli interessi di una Juventus mossasi su di lui già in passato.

Arthur potrebbe certamente permettere di abbassare una valutazione attualmente attestantesi sui 35 milioni di euro e che permetterebbe al brasiliano di rilanciarsi nel campionato della sua consacrazione europea. Aiutando al contempo Allegri a rimpolpare le corsie bianconere.