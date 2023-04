Magia Juventus, poker di acquisti capolavoro

Magia Juventus, poker d’acquisti capolavoro per i bianconeri che potrebbero piazzare dei colpacci senza spendere un euro. Ecco le ultime

I colpi a parametro zero sono quelli sognati da tutti i direttori sportivi. Sì, perché portare dei giocatori, anche importanti, senza spendere un euro, è qualcosa di magico.

E questa magia la sogna anche la Juventus che nella prossima finestra di mercato potrebbe riuscire in questo intento. Di nomi ne sono circolati parecchi, soprattutto di uomini che alla fine del campionato potrebbero salutare i rispettivi club senza passare per agenti o trattative: solamente trovando un accordo sullo stipendio per i prossimi anni scegliendo quella che, per loro, potrebbe essere la migliore soluzione. Quattro nomi sono quelli che sono stati accostati maggiormente alla Juventus. Un poker d’acquisti straripante.

Magia Juventus, da Tielemans a Smalling: tutti i nomi

Tre difensori e un centrocampista. Eh sì, perché soprattutto dietro la Juve qualche innesto lo deve programmare. Bonucci non ha più l’età per far rimanere tutti tranquilli, Alex Sandro e Cuadrado potrebbero sì rinnovare ma per una sola stagione. Mentre Rugani è destinato all’addio. Ecco perché si è parlato di Grimaldo in primis e poi anche di Ndicka.

Entrambi sono legati dallo stesso destino: il fatto, appunto, di poter salutare Benfica e Francoforte senza che il nuovo club versi nelle casse delle due società nemmeno un euro. E la stessa cosa si può dice per Smalling che ha ricevuto un’offerta di rinnovo biennale dalla Roma ma che per il momento non ha accettato. Infine, in mezzo al campo, il nome è quello di Tielemans, centrocampista belga del Leicester che ha chiuso la sua esperienza con la squadra che è stata anche allenata da Claudio Ranieri. Un poker clamoroso potrebbe esser per la Juventus. Anche se la concorrenza è tanta. E pure spietata.