Allegri contro Paredes: le immagini dell’ultimo allenamento ‘sgonfiano’ il caso

Allegri contro Paredes: le immagini dell’ultimo allenamento della Juventus sgonfiano il caso di ieri. Ecco le novità sulla questione

La notizia della lite tra Allegri e Paredes, nel giorno di Pasquetta, alla fine dell’allenamento mattutino, ha ovviamente fatto il giro del web in pochissimo tempo.

Il centrocampista argentino avrebbe avuto un diverbio importante con il tecnico livornese perché gioca poco. E su questo fatto di dubbi non ce ne sono visto che l’ex Psg il campo lo ha visto col contagocce in questa stagione. Sicuramente lui si aspettava di giocare di più, ma anche Allegri, quando lo ha mandato in campo, si aspettava un atteggiamento diverso da parte del calciatore che mai ha fato la differenza.

Allegri contro Paredes, caso già risolto

Chi si aspettava che le cose potessero andare per lunghe sarà sicuramente deluso da quanto visto oggi alla Continassa. Le immagini dell’allenamento della Juventus infatti mostrano un Paredes sorridente e che già si è messo alle spalle la lite di ieri.

E stessa cosa ovviamente per Allegri, uno che conosce il campo, uno che sa come vanno queste cose. Bene, adesso il discorso torna ovviamente sulla questione tecnica: Allegri deciderà di dare fiducia di nuovo al calciatore che, alla fine della stagione, tornerà di certo al Psg? Difficile, senza dubbio. Max non ha mai guardato in faccia nessuno e in campo ci va solamente chi merita di farlo. E Paredes, per ora, poche volte lo ha meritato.