Calciomercato Juventus, futuro segnato: se lo prende Simeone

La Juventus cerca la concentrazione adatta per affrontare al meglio il prossimo impegno di Europa League di giovedì prossimo contro lo Sporting.

Quella contro i portoghesi sarà una sfida valida per l’andata dei quarti di finale, primo round di un confronto che potrebbe portare i bianconeri ad accedere alle fasi più calde della competizione. La missione è quella di arrivare fino in fondo alla competizione.

Vincere l’Europa League vorrebbe dire non solo regalare una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Ma anche garantirsi l’accesso alla prossima edizione della Champions, e con essa assicurarsi introiti importanti nelle casse societaria. Soldi che serviranno alla Juventus anche per rinnovare l’organico del futuro. Nella prossima estata infatti i bianconeri dovranno effettuare interventi in tutti i reparti. Anche a centrocampo, dove ormai il futuro ad esempio di Paredes pare essere segnato, non rimarrà sicuramente a Torino.

Juventus, Paredes può finire all’Atletico Madrid

Nelle ultime ore si è parlato molto del battibecco che avrebbe visto protagonista proprio l’argentino e mister Allegri, con il calciatore scontento del suo scarso utilizzo nel corso di questa stagione. Ma al di là dell’episodio già nelle scorse settimane sembrava chiaro che la Juventus non avrebbe esercitato l’opzione di riscatto del mediano dal Psg.

Il prezzo del suo cartellino era stato fissato attorno ai 20 milioni di euro. Dunque Paredes pare destinato a tornare in Francia, dove comunque potrebbe non rimanere a lungo. “El gol digital” infatti parla di un forte interesse da parte dell’Atletico Madrid nei suoi confronti. Destinazione che potrebbe senz’altro far felice il calciatore, visto che si parla di uno dei club più forti di Spagna. Pronto però a spendere “solo” 10 milioni di euro per il suo cartellino, offerta che potrebbe comunque trovare d’accordo il Psg.