Sbattuto fuori rosa, non vedrà mai più il campo: rottura senza precedenti

Per la Juventus si sta avvicinando la fase cruciale della stagione attuale, visti i tanti impegni che attendono i bianconeri in questo mese di aprile.

Campionato, Coppa Italia ed Europa League sono i tre fronti sui quali è impegnata la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che non fa mistero di voler arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni. In serie A l’obiettivo è agguantare un piazzamento Champions, nelle Coppe si punta ad alzare il trofeo regalando una grande gioia alla propria tifoseria.

In chiave mercato ovviamente al momento è tutto bloccato, del resto mancano ancora diverse settimane alla riapertura delle trattative e ci sarà tempo per mettere nero su bianco. Tutti i club comunque tengono d’occhio in particolar modo la lista dei futuri parametri zero, calciatori che potranno essere ingaggiati senza nulla spendere per il loro cartellino.

L’Udinese “sonda” Zemura, il Bournemouth lo mette fuori rosa

Non c’è comunque solamente la Juventus tra le squadre che si stanno muovendo con largo anticipo sui parametri zero. Una storia molto interessante che riguarda una squadra italiana la riporta il portale ‘bournemouthecho.co.uk’ e riguarda proprio un calciatore che si trasferirà gratis al termine della stagione attuale.

Stiamo parlando di Jordan Zemura, difensore dello Zimbabwe che milita appunto in Premier League e che ha il contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione. Non ha voluto parlare in alcun modo del rinnovo e il suo club adesso ha capito il perché. Secondo infatti le voci dall’Inghilterra, il Bournemouth sarebbe stato raggiunto da una lettera d’intenti da parte dell’Udinese, che si sta muovendo con i suoi procuratori ed è pronta a mettere sotto contratto il calciatore. Il club d’oltremanica per tutta risposta avrebbe mandato i il calciatore ad allenarsi con la seconda squadra. Non giocherà con la sua formazione fino al termine della stagione.