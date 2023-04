Calciomercato Juventus, ritorno e partenza: lo attendono in patria

Iniziare a guardare al futuro sempre più indispensabile per una Juventus che non vuole perdere il suo dna vincente.

Nel corso delle prossime settimane la dirigenza dovrà prendere delle importanti decisioni riguardo l’organico bianconero. Alcuni giocatori potrebbero essere recenti di fronte ad offerte sostanziose mentre altri si avviano a vivere gli ultimi mesi della loro esperienza torinese per fine contratto.

I tifosi si aspettano che nel corso della prossima estate saranno tanti i colpi messi a segno da una Juve che vuole rimanere molto competitiva sia in Italia che, si spera, in Europa. Serviranno rinforzi praticamente tutte le zone del campo e bisognerà fare degli investimenti cospicui. Nel frattempo però la squadra di Allegri deve concentrarsi sul campo. La Juventus sta cercando di ottenere un ringraziamento utile per la prossima Champions League in campionato, ma nello stesso tempo punta ad arrivare in fondo alla Coppa Italia e all’Europa League.

Juventus, Arthur tornerà ma lo attende il Brasile

Tornando alle vicende di mercato, nel corso delle prossime settimane si dovrà parlare non solo di ingaggi in casa Juventus, ma anche di cessioni. Perché dalla partenza di alcuni giocatori potrebbe essere ricavato un tesoretto da spendere su nuovi obiettivi.

C’è ad esempio da definire quello che sarà il futuro di Arthur. Il centrocampista brasiliano oggi milita nel Liverpool in prestito, ma non sembra avere convinto Klopp. Tant’è che la sua permanenza in Inghilterra non sarà prolungata e tornerà a Torino. Ma non per molto, visto che il mediano ex Barcellona non rientra nei piani dei bianconeri. “Sport” parla di un suo possibile ritorno in patria, al Fluminense. Squadra che però senz’altro non può offrire al calciatore lo stesso ingaggio che percepisce in Europa.