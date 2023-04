Calciomercato Juventus, Allegri nel pallone: Grimaldo rossonero

Per la Juventus si complica la strada che porta ad Alejandro Grimaldo: nuova big in corsa per il terzino del Benfica

Nella notte del martedì di Champions League è sceso in campo anche uno dei giocatori più chiacchierati in ottica Juventus, Alejandro Grimaldo.

Il terzino sinistro spagnolo ha affrontato l’Inter col suo Benfica, uscendo sconfitto per 2-0 dal da Luz. Grimaldo, però, è stato senza dubbio uno dei migliori tra le file portoghesi, creando non pochi grattacapi a Dumfries sulla fascia. Il classe ’95 è uno dei grandi obiettivi della Juventus per la prossima stagione, considerando il suo contratto in scadenza col Benfica a giugno 2023. Il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare e a fine stagione potrà scegliere la sua prossima destinazione. Su di lui è forte il pressing del Barcellona, club con cui è cresciuto, giocando con la squadra B. Grimaldo adesso è uno dei più ambiti nel suo ruolo e i suoi numeri confermano la crescita esponenziale avuta nell’ultimo anno: 5 gol e 13 assist in 42 partite tra campionato e coppe. Nella lista delle pretendenti c’è anche una big di Premier League, l’Arsenal di Arteta ma adesso spunta un’altra concorrente per la Juventus.

Juventus, anche il Nizza si inserisce per Grimaldo

La strada che porta ad Alejandro Grimaldo si complica sempre di più per la Juventus. Anche ieri lo spagnolo si è messo in mostra contro l’Inter in Champions League e, nonostante la sconfitta, ha dimostrato il suo valore.

La Juve deve già fare i conti con l’interesse di club del calibro di Barcellona e Arsenal che sono da tempo sulle tracce di Grimaldo. Inoltre, come riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, anche il Nizza si sarebbe inserito nella corsa al terzino valenciano. Il club francese sta disputando un campionato da metà in classifica ma ha l’ambizione di alzare il livello della rosa in vista della prossima stagione. In questo senso Grimaldo è un giocatore che piace parecchio. La presenza di un’altra contender come il Nizza potrebbe complicare ulteriormente le chance della Juventus che, però, rimane in prima fila e non vuole lasciarsi scappare la ghiotta occasione a parametro zero.