No a 150 milioni, da Bellingham a Chiesa: ‘pacchetto’ Juventus, doppio addio

Calciomercato Juventus, il no a 150 milioni di euro apre a scenari importanti che possono coinvolgere i bianconeri. Sempre la Premier League di mezzo

Il Liverpool si è ufficialmente tirato fuori – Sport1 è sicuro di questo e dà certa la notizia – per la corsa a Bellingham, il centrocampista del Borussia Dortmund che alla fine della stagione cambierà maglia.

Troppo alta, secondo Klopp, la richiesta dei tedeschi: 150 milioni di euro per il giocatore in questo momento il Liverpool non li vuole spendere anche perché Klopp, nonostante sia un estimatore del gioiellino inglese, sa benissimo che la prossima estate la sua squadra ha bisogno di più di un innesto per rimettere le cose a posto. E con quei soldi, i Reds, sembrano essere intenzionati a guardare alla Juventus per quello che potrebbe essere un doppio colpo clamoroso e con una spesa anche minore.

Calciomercato Juventus, Chiesa e Rabiot nel pacchetto del Liverpool

Così come per Bellingham, Jurgen Klopp stravede anche per Federico Chiesa, cercato anche quando era alla Fiorentina e tenuto sempre sotto la lente d’ingrandimento. Nei giorni scorsi, anche per via delle difficoltà che Federico sta avendo nel rientrare in forma, vi abbiamo spiegato di come i bianconeri potrebbero anche accettare un’offerta di 80-90 milioni di euro per cederlo. E il Liverpool, senza dubbio, potrebbe presentarla.

E poi c’è sempre la questione Rabiot aperta, con il centrocampista francese che ancora non ha deciso se rinnovare o meno (dipenderà tutto da come la Juve chiuderà la stagione) e che il Liverpool, come sappiamo, segue da un poco di tempo. Un pacchetto completo quindi con i Reds che potrebbero realmente saccheggiare la Vecchia Signora.