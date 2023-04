Grave infortunio, niente Juventus: UFFICIALE, stagione finita

L’infortunio lo terrà fuori per diverse settimane: salvo clamorosi colpi di scena, la sua stagione può dirsi conclusa.

La conferenza stampa di presentazione di Allegri ha proiettato la Juventus nel clima caldo dell’Europa League. Sempre più vicino il fischio d’inizio della gara d’andata dei quarti di finale contro lo Sporting, in un appuntamento che i bianconeri non possono permettersi di fallire.

Nel frattempo, però, Di Maria e compagni vogliono anche riprendere la corsa in campionato. L’irresistibile rimonta dei bianconeri è stata interrotta all’Olimpico da una Lazio in versione deluxe, che è riuscita ad avere la meglio della “Vecchia Signora”. Per la Juventus, dunque, sarà necessario gettarsi alle spalle il brutto KO di Roma ritrovando punti e vittorie. Il calendario che attenderà “Madama” è molto fitto e prevede impegni in rapida successione che contribuiranno a fornire un quadro molto chiaro. La sfida con il Bologna, sotto questo punto di vista, si prospetta come un banco di prova importante.

I felsinei, infatti, hanno ingranato la quinta e a suon di prove convincenti si sono portati all’ottavo posto in classifica, ad una lunghezza di distanza proprio dalla Juventus che, però potrebbe riavere i quindici punti dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Bologna-Juventus è in programma il 30 aprile, quindi tra poco più di due settimane. Non prenderà parte alla sfida Roberto Soriano che, come comunicato dal club felsineo con una nota diramata sul proprio sito ufficiale, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero previsti vanno dalle 5 alle 6 settimane.