Juventus, la rissa finale costa caro: reazione ufficiale dello sponsor

Juventus, la rissa finale contro l’Inter in Coppa Italia costa caro: pochi giorni dopo è arrivata la reazione ufficiale dello sponsor

La rissa finale contro l’Inter non è piaciuta a nessuna. E nemmeno gli insulti che hanno portato alla chiusura per un turno della Curva bianconera.

E adesso anche Allianz, così come raccontato dal Corriere della Sera, prende posizione, in maniera ufficiale: “Manderò una lettera ai vertici perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo”. Ha scritto così il Ceo dello sponsor bianconero ai dipendenti. Insomma, la reazione è di quelle ufficiali.

Juventus, la rissa costa caro

Una lettera di richiamo quindi da chi ci mette il nome. Una lettera di richiamo da chi sponsorizza la Juventus in maniera importante. Non sappiamo ovviamente se ci saranno delle ripercussioni, ma sicuramente questa come si intende non è assolutamente una buona cosa