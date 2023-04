Juventus-Sporting, Allegri allo scoperto: “Domani non ci sarà”

By

Juventus-Sporting, alla vigilia della super sfida di Europa League, parla mister Massimiliano Allegri. Le sue parole in conferenza stampa.

Manca poco alla super sfida. Domani sera i bianconeri incontreranno lo Sporting. La squadra di Allegri dovrà dare il massimo per ottenere il migliore risultato con una squadra assolutamente da non sottovalutare.

In conferenza stampa ha parlato adesso mister Massimiliano Allegri, alla vigilia del match che varrà molto per l’attuale stagione della Juventus. Andiamo, dunque, a scoprire cos’ha detto ai giornalisti, in conferenza presente anche Danilo:

Danilo:

Domani come giocare? Dobbiamo giocare nella nostra versione migliore. Dobbiamo vincere la partita, consapevoli che siamo davanti ad una doppia sfida.

Prolungamento contratto? Io ho rinnovato per questioni personali. Sono molto legato al club, voglio sfruttare ogni momento qui. Scelta che non ho mai messo in dubbio.

Ogni crisi è un’opportunità. I giovani hanno avuto modo di farsi vedere, la maglia della Juve regala gioie e ognuno di noi deve avere responsabilità, soprattutto con una maglia così importante.

Bremer? Parlando di campo, fisicamente mangia tutti (ride). Si vede nei contrasti. Fuori campo è bravo, ascolta sempre e vuole sempre imparare.

Gatti? Un esempio di meritocrazia: dalla Serie B alla Juventus. Prova a migliorare e dimostra di essere di avere la qualità per essere qui, sono molto contento del suo percorso. Umile e ascolta sempre, vuole stare alla Juve.

Allegri:

Sporting? Squadra con ottimo score, buona tecnica, ben organizzata, con un giovane allenatore. Domani una partita fondamentale per passare il turno.

Vlahovic, De Sciglio e Sandro? Vlahovic e Sandro sono a disposizione, mentre De Sciglio no, giocherà a Sassuolo.

Squadra nervosa? Siamo tranquilli ma anche noi abbiamo sangue dentro le vene. Quindi è normale. Ci possono essere anche reazioni ma non giustifica la situazione avvenuta contro l’Inter. Non è bello da vedere ma nel sistema italiano c’è tanto da rivedere in generale. Ci si focalizza su cose negative e basta. Siamo dispiaciuti dell’accaduto, in primis lo stesso Cuadrado.

Sporting, prenderli sotto gamba? Saremo dei pazzi a farlo. A eliminato la capolista della Premier League, sono giovani, tecnici e organizzati.

Paredes, discussione? A pasquetta abbiamo mangiato carne buona. Con Leandro abbiamo parlato, una discussione di campo ed è comprensibile la sua reazione non giocando tanto, ma io devo fare scelte in funzione, sbagliando magari, della squadra. Ho fiducia in tutti i miei giocatori e hanno giocato tutti quest’anno. Sono contento che lui abbia avuto questa reazione e sono contento che lui abbia voglia di fare bene questi ultimi due mesi.