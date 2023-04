Juventus-Sporting, l’allegrata di Coppa: ennesima rivoluzione tattica

Juventus-Sporting, ecco l’allegrata di Allegri per la Coppa: rivoluzione tattica per il livornese per una squadra votata all’attacco

Allegri è pronto a cambiare per l’Europa, per quella che potrebbe essere un’ennesima rivoluzione tattica per il tecnico della Juventus che, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina avrebbe in mente di stravolgere la sua squadra.

Una Juventus europea per lo Sporting, prossimo avversario a Torino per i quarti di finale di Europa League. Una Juventus che potrebbe essere mandata in campo con il tridente: sarebbe questa la tentazione di Allegri, anche se il tecnico non si dovrebbe scostare in nessun modo dalle difesa a tre: insomma, una rivoluzione dalla mediana in su, perché il centrocampo o sarà a quattro oppure a cinque uomini. Ma la sensazione è che si vada per la prima opzione.

Juventus-Sporting, Allegri verso il tridente

Una Juve col tridente: Di Maria a destra, Chiesa dall’altro lato, e Milik in mezzo. Con Vlahovic che ieri si è allenato a parte e che quindi è ancora a rischio ma che Max spera almeno di recuperare per la panchina.

Insomma, Juventus a trazione anteriore, vogliosa di di assaltare i portoghesi per mettere un’ipoteca alla qualificazione per le semifinali. Non sarà di certo facile contro una squadra che ha buttato fuori l’Arsenal, la capolista della Premier, e che quindi ha alzato anche il livello delle proprie consapevolezze. Ma la Juve è la Juve, ed ha tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa. Anche perché una qualificazione alla prossima Champions passa solamente dall’Europa League dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato. A meno che il Collegio di Garanzia del Coni non decida di tornare i 15 punti di penalizzazione.