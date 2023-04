Colpo da 35 milioni per la Juventus: il millennial arriva dal Psg

Colpo da 35 milioni per la Juventus, il giovane centravanti non è soddisfatto del minutaggio: riscatto sempre più lontano.

In casa Psg la tensione continua ad essere altissima. Oltre ai risultati sportivi deludenti, a turbare ulteriormente l’ambiente sono alcune affermazioni del tecnico Christophe Galtier, pronunciate ai tempi del Nizza, squadra che l’ex Lille guidò nella passata stagione.

L’allenatore è accusato di razzismo nei confronti dei calciatori di colore e musulmani e il club ha già aperto un’inchiesta interna. Tra le conseguenze, secondo la stampa francese, ci sarebbe anche l’esonero. Tutto nasce da un’email inviata dall’allora direttore generale del Nizza, Fournier, inviata ai vertici del club rossonero. “È venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo tenere conto della realtà della città – scrive il dirigente – Che non avremmo dovuto avere tanti giocatori di colore e musulmani in squadra”. Parole forti, destinate a far discutere. Ad ogni modo il destino di Galtier, dopo l’eliminazione dalla Champions League, appariva già segnato. E non è da escludere che il proprietario del Psg Nasser Al-Khelaifi possa decidere di anticipare i tempi alla luce del polverone che sta per sollevarsi.

Colpo da 35 milioni per la Juventus, Ekitike lascerà Parigi

Il clima che si respira è dunque quello da resa dei conti. Si va verso un’altra rivoluzione tecnica che potrebbe portare a cambiamenti importanti. In Francia, ad esempio, si parla del possibile addio di Leo Messi, finito di nuovo nel mirino dei tifosi parigini.

Un altro giocatore che molto probabilmente lascerà Parigi è il classe 2002 Hugo Ekitike, arrivato la scorsa estate in prestito dal Reims. Il centravanti di origini camerunensi, secondo l’Equipe, non è soddisfatto dello spazio che Galtier gli sta riservando e difficilmente il Psg deciderà di riscattarlo dal club biancorosso, sborsando i 35 milioni di euro pattuiti lo scorso luglio. Diverse squadre potrebbero dunque farsi avanti per Ekitike, tra cui Juventus e Milan, oltre a Newcastle ed Eintracht Francoforte.