Formazioni ufficiali Juventus-Sporting: allegrata e decisione choc

In Europa League c’è lo Sporting sulla strada della Juventus, scopriamo insieme le formazioni ufficiali. I bianconeri si giocano la prima sfida di questo quarto di finale tra le mura di casa. Allegri non vuole fallire e per l’occasione ha deciso di schierare il suo migliore undici a disposizione, un modo questo per centrare una vittoria netta per non avere grossi problemi nella sfida di ritorno.

JUVENTUS (3-4-2-1) Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Milik.

SPORTING (3-4-3): Adán; St. Juste, Coates, Inácio; Ricardo Esgaio, Morita, Pedro Gonçalves, Chermiti; Trincão, Edwards, Nuno Santos.