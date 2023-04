Del Piero ottimista, annuncio in tv: “15 punti restituiti alla Juventus”

Alessandro Del Piero è ottimista sulla possibilità che possano essere restituiti i punti alla Juventus. Le parole dell’ex dieci bianconero

Proseguono le vicende extra-campo per la Juventus che, però, vuole cercare di isolarsi per affrontare al meglio la gara di Europa League di questa sera contro lo Sporting CP.

I giocatori stanno provando a fare il massimo per dare un senso a questa stagione; la società è ancora alle prese con i processi sportivi legati alle plusvalenze, alla manovra stipendi e alle partnership con altri club. In difesa della ‘Vecchia Signora’ è intervenuta una leggenda. L’ex bandiera della Juventus, Alessandro Del Piero si è sbottonato nel corso del salotto televisivo della CBS, prendendosi la scena e difendendo anche la sua Juve. Del Piero era ospite dello show insieme ad altri personaggi di spicco del mondo del calcio come Henry, Carragher e Richards. L’ex numero dieci bianconeri ha affrontato diversi argomenti, tra passato, presente e futuro ma ha voluto anche soffermarsi sulla Juventus e in particolare sulle questioni extra-campo che la coinvolgono. Di seguito le sue parole: “Ci sono delle possibilità che vengano ridati indietro i 15 punti, ma quello che conta di più sono le altre due cose che devono accadere alla fine della stagione”.

Juventus, Del Piero sicuro: “In Italia tutti odiano la Juve, la squadra sta facendo qualcosa di grande”

Alex Del Piero è entrato più nello specifico della questione e ha spiegato il suo punto di vista, soprattutto sulla visione della Juventus in Italia.

“Le sensazioni in Italia? Tutti odiano la Juventus. Questa è la prima cosa da sapere per comprendere al meglio la situazione, ma è vero che in questo momento particolare non puoi prendere questa decisione, durante la stagione. Questo è il mio rammarico. Dovresti andare avanti, fare quello che devi, e se qualcuno ha commesso degli errori, nella stagione successiva deciderai cosa fare. Penalizzare con questi 15 punti a metà del torneo è qualcosa che non va bene nemmeno per le altre squadre; poi magari darne indietro 10, chi lo sa. Penso a chi è secondo in classifica adesso. Se dovessero essere ridati indietro i punti, allora sarebbe la Juventus al secondo posto”. Una panoramica completa e senza messe misure, quella di Del Piero che infine si è soffermato anche sul lavoro della squadra in un periodo di incertezza e dubbi sul futuro: “Si può dire che sia una specie di montagna russa di emozioni e per questo credo che Massimiliano Allegri e la squadra stiano facendo qualcosa di molto importante“.