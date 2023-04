Juventus-Sporting CP, Allegri nel post gara: “Non dobbiamo accontentarci”

La Juventus ha chiuso con una vittoria di misura il primo round dei quarti di Europa League contro lo Sporting CP. Le parole del post gara.

Pur soffrendo i bianconeri di mister Allegri sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Una partita di grande attenzione e di grande equilibrio quella che è andata in scena allo Stadium, con la rete decisiva di Gatti arrivata nella ripresa.

Ma riavvolgiamo il nastro del match. Primo tempo molto equilibrato, con i bianconeri che partono bene ma poi devono fare i conti con uno Sporting abile a tenere bene il campo. Nel finale della prima frazione Allegri ha dovuto sostituire Szczesny con Perin a causa di un malore del polacco. Nella ripresa l’equilibrio è stato spezzato da un gol in mischia al minuto numero 73 da parte di Gatti, lesto a ribadire in rete una corta respinta. Nel finale per salvare il risultato però è servito un doppio miracolo di Perin. Risultato finale di 1-0 che spinge la Juventus verso la semifinale.

Juventus, le parole nel post gara di Allegri

Non può che essere soddisfatto della prova dei suoi uomini mister Allegri, che tesse le lodi del gruppo: “Il merito è dei ragazzi e di tutti quelli che lavorano alla Continassa, che ci mettono nelle migliori condizioni di far bene. I ragazzi stanno crescendo, bisogna però sempre migliorare, specie nel finale bisognava capire il pericolo” spiega il tecnico livornese a Sky nel post gara.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio quando ci siamo messi con i tre centrocampisti, che hanno dato più geometrie. Mancando un po’ gli esterni ci siamo dovuti adattare, loro sono una squadra tecnica che ha creato situazione favorevoli. Abbiamo fatto una buona gara e non era semplice arrivare alla vittoria” continua Allegri. Che rispondendo alle domande parla proprio del centrocampo: “I tre davanti rimanevano davanti la linea della palla e questo ci ha creato difficoltà. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi, con la Lazio con i tre attaccanti avevamo fatto bene. Domenica vediamo, bisogna scegliere per dare equilibrio alla squadra, altrimenti rischiamo di perdere quelle certezze che ci hanno portato fin qui”.

“Non è una stagione facile, i ragazzi vanno aspettati, bisogna farli crescere. Non è facile per loro tenere la pressione. Gatti dopo un momento di difficoltà ha dimostrato di essere una spugna, apprende molto, ha tanta voglia. Il nostro prossimo obiettivo è raggiungere l’Atalanta e consolidare la posizione in campionato. I ragazzi devono crederci, devono darci delle soddisfazioni come hanno fatto questa sera. Non dobbiamo accontentarci, ora dobbiamo pensare al Sassuolo e a come prenderci i tre punti” ha concluso l’allenatore.