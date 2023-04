Addio Barcellona, colpaccio Juventus: tripletta di giganti

Addio Barcellona, il giocatore blaugrana potrebbe salutare a fine stagione per via dei noti problemi finanziali del club.

Paese che vai, guai che trovi. La Juventus non è la sola squadra ad avere un bel po’ di gatte da pelare in questo periodo. È alle prese con diverse rogne, soprattutto finanziarie, anche il Barcellona, che la scorsa estate ha dovuto fare i salti mortali per concludere qualche nuovo acquisto senza superare il tetto salariale imposto.

Ma i guai, dalle parti del Camp Nou, non sono di certo finiti. La Liga ha rigettato due degli accordi stipulati dai blaugrana in precedenza e questo potrebbe causare non pochi problemi alla società di Joan Laporta. Sebbene Gavi e Ronald Araujo siano legati al club per effetto di contratti giovanili, la loro posizione rimane fortemente in bilico. Secondo gli accordi precedenti avrebbero dovuto vestire la maglia del Barca fino al 30 giugno prossimo, ed è per questo motivo che il presidente Laporta si era premurato di stipulare due contratti nuovi di zecca che trattenesse i due giovani talenti in Spagna fino al 2026.

Addio Barcellona, i bianconeri si fiondano su Araujo

Non aveva considerato, forse, quanto alto fosse il rischio che la Liga li rigettasse. Cosa che puntualmente è accaduta proprio alla luce, appunto, del limite salariale concesso ai blaugrana.

Il Barcellona avrà tempo, ora, fino al termine della stagione in corso, per trovare una soluzione ed evitare di perdere la possibilità di continuare a tenere Gavi e Ronald Araujo a costo zero. Peccato solo che le cose nelle ultime ore si siano ulteriormente complicate. Secondo El Chiringuito TV, i due giovani potrebbero lasciare il Camp Nou già il prossimo 1 luglio. Si apre uno spiraglio, dunque, per la Juventus, che in passato si era interessata ad entrambi. Gavi sembrerebbe più orientato verso un’esperienza in Premier League, mentre il suo collega, chissà: magari presto vestirà la maglia bianconera, andando a rafforzare una retroguardia che di “giganti” ne ha già due oltre a Bremer e Gatti.