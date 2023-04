“Casemiro alla Juventus”: l’invito è ufficiale

“Casemiro alla Juventus”, il difensore brasiliano ha rilasciato un’interessante intervista sulla sua esperienza bianconera.

Una retroguardia a tinte brasiliane. Sì, il verdeoro sembra essere diventato la tonalità dominante nel reparto arretrato della Juventus. Che non di rado è sorretto dal trio formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro, tre nazionali che peraltro hanno fatto parte della spedizione – purtroppo fallimentare – della Seleçao nel Mondiale qatariota.

L’ultimo ad aggiungersi alla truppa è stato l’ex centrale del Torino, che quest’anno ha preso il posto lasciato vacante da Chiellini e de Ligt. Insomma, c’è chi di solito i brasiliani ce li ha in attacco, ma anche in questo la Signora fa eccezione. Il leader indiscusso però è proprio l’ex Real Madrid e Manchester City, a Torino dal 2019 ed ormai legatissimo ai colori bianconeri. Danilo nel capoluogo piemontese è di casa, al punto che potrebbe decidere di chiudere la carriera con la Juventus. Il duttile difensore ieri ha rilasciato un’interessante intervista a The Athletic, in cui ha tessuto le lodi di Massimiliano Allegri, tecnico con cui, a quanto pare, si è trovato benissimo. “Allegri vede il calcio in modo più diretto – ha detto – con lanci lunghi, con aggressività, che è un altro modo di vincere. Ho imparato da tutti loro ma penso che Allegri sia la persona giusta per la Juventus in questo momento”.

“Casemiro alla Juventus”, Danilo “chiama” il suo compagno di nazionale

Danilo sembra sia stato colpito dall’ambiente Juve, per lui equiparabile ad una “famiglia”. “Proviamo a segnare due o tre gol in ogni partita – ha continuato il brasiliano – Sarebbe meglio vincere con un margine superiore e con più tranquillità”.

“Ma se non riusciamo a trovare un altro gol e le cose non vanno come vorremmo, abbiamo questa capacità di non subire. Difendiamo come una famiglia e lasciamo tutto in campo. I nostri nuovi acquisti all’inizio non capiscono, ma poi imparano. C’è sempre qualcuno pronto a mettere in campo quella scivolata in più, a parlare, a raddoppiare per aiutare il suo compagno di squadra”. Per lui è motivo di grande orgoglio avere una difesa tutta brasiliana. Ed alla domanda del possibile arrivo di Casemiro, oggi colonna portante del Manchester United in Premier League, ha detto: “Mi piacerebbe. Sarebbe a casa qui”.