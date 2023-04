Juventus, malore Szczesny, parla l’esperto: “Escluderei malformazioni”

Grande paura in casa Juventus nel match di Europa League contro lo Sporting CP. Con il portiere Szczesny che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

Il cardiochirurgo Francesco Miceli ha parlato ai microfoni di TvPlay di quanto accaduto al portiere polacco durante il match di ieri sera. Per chi non lo ancora sapesse, Szczesny ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco per un malore. Si è portato le mani al petto e poi è stato sostituito da Peron, lasciando il campo in lacrime.

“E’ complicato da fuori capire cosa sia accaduto precisamente al portiere. Penso abbia avuto solamente una tachicardia ed è giusto fare altri esami dopo l’esito negativo dell’ecg negli spogliatoi dell’Allianz Stadium. Non penso sia possa parlare di una fibrillazione atriale, problema che in ogni caso non sarebbe così grave. In casa Juve in passato è già accaduto a Lichtsteiner e Khedira. In quel caso si tratterebbe di un’aritmia benigna, che si potrebbe trattare con un’ablazione elettrica nel caso ce ne fosse bisogno. In questa ipotesi comunque si potrebbe tornare in campo in tempi molto brevi. Non credo a malformazioni cardiache visto che i giocatori sono seguiti molto bene da ormai tanto tempo“.

Juventus, nuovi esami ok per Szczesny

Il calciatore bianconero ovviamente nella giornata odierna si è sottoposto a nuovi esami che non hanno evidenziato complicazioni. Passata la paura, Szczesny ha ringraziato tutti con un post su Instagram, del resto si sono spaventati per l’accaduto non solo i tifosi della Juventus ma tutti gli appassionati di calcio.

Sarà in campo contro il Sassuolo? E’ ancora troppo presto per dirlo, sicuramente le sue condizioni saranno ancora monitorate. Ma non è da escludere che anche in campionato possa giocare titolare Perin, che del resto non hanno certo rimpiangere il compagno sfornando due parate nel finale che hanno salvato il risultato, consentendo alla Juve di vincere.